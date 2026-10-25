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Politica Interna

MO, Bergamini (FI): “Libertà religiosa diritto intoccabile, va difeso ovunque

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - "Leggiamo con profondo dolore che si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime dell'attacco terroristico contro la chiesa greco-ortodossa di San Giorgio a Hammoud, nel governatorato di Karak, nel sud della Giordania. Sono ormai otto le persone che hanno perso la vita, mentre numerosi feriti restano ricoverati in ospedale. Guardiamo con preoccupazione a questo ennesimo atto di violenza contro una comunità cristiana nel mondo. Ciò pone ancora più urgentemente al centro il tema della libertà religiosa e della tutela dei cristiani. Nessuno dovrebbe rischiare la propria vita per il semplice fatto di professare una fede, riunirsi in una chiesa ed esercitare il proprio culto. La libertà religiosa è un diritto fondamentale della persona, che va difeso ovunque venga minacciato, senza distinzioni e senza ambiguità. È una questione su cui l'intera comunità internazionale è chiamata a mantenere alta l'attenzione, contrastando ogni forma di intolleranza e garantendo a tutte le comunità religiose la possibilità di vivere la propria fede". Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri.

(AGENPARL)
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