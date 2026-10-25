COMUNICATO STAMPA «Un laboratorio aperto e partecipato per costruire nuovi scenari di sviluppo» Amministrazione, Dirigenza e Ordini Professionali insieme per il futuro di Lamezia Terme

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - «Un laboratorio aperto e partecipato per costruire nuovi scenari di
sviluppo» Amministrazione, Dirigenza e Ordini Professionali insieme per
il futuro di Lamezia Terme
_A Palazzo Nicotera un confronto ad ampio raggio su semplificazione
burocratica, sicurezza del territorio, pianificazione strategica e un
nuovo modello di governance collaborativa._
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LAMEZIA TERME (23 ottobre 2026) – Si è svolto presso la sala affrescata
di Palazzo Nicotera il primo tavolo istituzionale promosso dal Comune di
Lamezia Terme tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli
Ordini e Collegi professionali tecnici della provincia. L'iniziativa ha
sancito un netto e tangibile cambio di passo nella gestione delle
politiche urbanistiche cittadine, caratterizzato dall'azione sinergica
del nuovo Assessore all'Urbanistica, Arch. Rachele Gatto, e del nuovo
Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ing. Francesco Converso.
Al tavolo di lavoro, aperto dall'Assessore Gatto, hanno preso parte
attiva i vertici e i delegati delle categorie tecniche del territorio,
per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro il Presidente
Ing. Francesco Dattilo e la Consigliera Ing. Chiara Arcieri per
l'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Catanzaro i
Vicepresidenti Arch. Eugenio D'Audino e Arch. Antonella Rocca, ed il
Consigliere Arch. Bruno Tropea, per l'Ordine dei Geologi della Calabria
la Vicepresidente Dott.ssa Geol. Giovanna Chiodo e il Dott. Geol. Fabio
Isabella per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Catanzaro i Consiglieri Geom. Tommaso De Pace e Geom.
Antonio Caruso.
L'incontro ha superato la prassi degli appuntamenti occasionali per
avviare una piattaforma di lavoro permanente e interdisciplinare,
affrontando nel dettaglio sia le criticità gestionali immediate che la
visione strategica a lungo termine.
Ampi e articolati i temi trattati dal tavolo tecnico, dalla
Semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei servizi, mediante
l'Informatizzazione dell'archivio e ricerca atti: Riorganizzazione del
servizio di accesso agli atti tramite un sistema digitale unificato e la
creazione di un back-office per la gestione dei flussi; i Certificati di
Destinazione Urbanistica (CDU) e Geoportale: Automazione del rilascio
dei CDU e aggiornamento continuo in tempo reale delle basi cartografiche
e catastali sul Geoportale comunale; lo Sblocco delle pratiche di
Condono ed Edilizia (SUE e SUAP): Accelerazione dell'istruttoria delle
istanze arretrate e digitalizzazione completa dei fascicoli storici per
il recupero di risorse.
La Sicurezza territoriale, Vincoli e Pianificazione Urbanistica,
mediante la revisione del PSC e REU: Verifica dello stato di attuazione
del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio, superando le
rigidità applicative e valorizzando perequazione e premialità; lo stato
di Attuazione del "Salva Casa": Applicazione della normativa sulla
semplificazione edilizia e della doppia conformità per la
regolarizzazione delle difformità minori; la Microzonazione Sismica e
Tutela Idrogeologica: Aggiornamento dinamico della vincolistica
geologica (Classi 3 e 4), recepimento degli studi di microzonazione
sismica di livello 3 e adozione delle tecniche di ingegneria
naturalistica per i corsi d'acqua; la Qualità Ambientale e Piano del
Verde: Interventi di rinaturalizzazione dei suoli, contrasto alle isole
di calore e predisposizione del Piano del Verde con l'apporto delle
competenze agronomiche e ambientali.
Alle proposte di Governance collaborativa, Tirocini e Partenariato, con
la sottoscrizione di Convenzioni per tirocini formativi: Avvio di
convenzioni dedicate con gli Ordini professionali per inserire giovani
praticanti a supporto degli uffici tecnici comunali; l'attuazione di
forme di Partenariato pubblico-privato: Valutazione di strumenti e
modelli collaborativi per incentivare la rigenerazione urbana e la
riqualificazione dei tessuti edilizi.
_«Ho fortemente voluto questo primo momento di confronto con i
rappresentati degli Ordini professionali e con la nostra Dirigenza,
dichiara l'Assessora all'Urbanistica, Mobilità urbana, Programmazione
strategica e Programmi complessi Arch. __Rachele Vanessa Gatto__, per
inaugurare un metodo di lavoro aperto, strutturato e partecipato. La
presenza congiunta dell'Amministrazione, del nuovo Dirigente Ing.
Converso e dei rappresentanti di Ingegneri, Architetti, Geologi e
Geometri dimostra che Lamezia Terme intende cambiare paradigma. Vogliamo
passare dall'emergenza alla costruzione di scenari condivisi con una
visione multilivello e multidisciplinare._»
A conclusione del tavolo, i partecipanti hanno concordato di
formalizzare la nascita del Tavolo Tecnico Permanente, che si riunirà
con cadenza periodica per coordinare le attività dei tavoli tematici
operativi già programmati sulle priorità condivise.
Arch. Rachele Vanessa Gatto
Assessora Urbanistica, Mobilità urbana, Programmazione strategica,
Città di Lamezia Terme