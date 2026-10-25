COMUNICATO STAMPA «Un laboratorio aperto e partecipato per costruire nuovi scenari di sviluppo» Amministrazione, Dirigenza e Ordini Professionali insieme per il futuro di Lamezia Terme

«Un laboratorio aperto e partecipato per costruire nuovi scenari di

sviluppo» Amministrazione, Dirigenza e Ordini Professionali insieme per

il futuro di Lamezia Terme

_A Palazzo Nicotera un confronto ad ampio raggio su semplificazione

burocratica, sicurezza del territorio, pianificazione strategica e un

nuovo modello di governance collaborativa._

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LAMEZIA TERME (23 ottobre 2026) – Si è svolto presso la sala affrescata

di Palazzo Nicotera il primo tavolo istituzionale promosso dal Comune di

Lamezia Terme tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli

Ordini e Collegi professionali tecnici della provincia. L'iniziativa ha

sancito un netto e tangibile cambio di passo nella gestione delle

politiche urbanistiche cittadine, caratterizzato dall'azione sinergica

del nuovo Assessore all'Urbanistica, Arch. Rachele Gatto, e del nuovo

Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ing. Francesco Converso.

Al tavolo di lavoro, aperto dall'Assessore Gatto, hanno preso parte

attiva i vertici e i delegati delle categorie tecniche del territorio,

per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro il Presidente

Ing. Francesco Dattilo e la Consigliera Ing. Chiara Arcieri per

l'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Catanzaro i

Vicepresidenti Arch. Eugenio D'Audino e Arch. Antonella Rocca, ed il

Consigliere Arch. Bruno Tropea, per l'Ordine dei Geologi della Calabria

la Vicepresidente Dott.ssa Geol. Giovanna Chiodo e il Dott. Geol. Fabio

Isabella per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della

Provincia di Catanzaro i Consiglieri Geom. Tommaso De Pace e Geom.

Antonio Caruso.

L'incontro ha superato la prassi degli appuntamenti occasionali per

avviare una piattaforma di lavoro permanente e interdisciplinare,

affrontando nel dettaglio sia le criticità gestionali immediate che la

visione strategica a lungo termine.

Ampi e articolati i temi trattati dal tavolo tecnico, dalla

Semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei servizi, mediante

l'Informatizzazione dell'archivio e ricerca atti: Riorganizzazione del

servizio di accesso agli atti tramite un sistema digitale unificato e la

creazione di un back-office per la gestione dei flussi; i Certificati di

Destinazione Urbanistica (CDU) e Geoportale: Automazione del rilascio

dei CDU e aggiornamento continuo in tempo reale delle basi cartografiche

e catastali sul Geoportale comunale; lo Sblocco delle pratiche di

Condono ed Edilizia (SUE e SUAP): Accelerazione dell'istruttoria delle

istanze arretrate e digitalizzazione completa dei fascicoli storici per

il recupero di risorse.

La Sicurezza territoriale, Vincoli e Pianificazione Urbanistica,

mediante la revisione del PSC e REU: Verifica dello stato di attuazione

del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio, superando le

rigidità applicative e valorizzando perequazione e premialità; lo stato

di Attuazione del "Salva Casa": Applicazione della normativa sulla

semplificazione edilizia e della doppia conformità per la

regolarizzazione delle difformità minori; la Microzonazione Sismica e

Tutela Idrogeologica: Aggiornamento dinamico della vincolistica

geologica (Classi 3 e 4), recepimento degli studi di microzonazione

sismica di livello 3 e adozione delle tecniche di ingegneria

naturalistica per i corsi d'acqua; la Qualità Ambientale e Piano del

Verde: Interventi di rinaturalizzazione dei suoli, contrasto alle isole

di calore e predisposizione del Piano del Verde con l'apporto delle

competenze agronomiche e ambientali.

Alle proposte di Governance collaborativa, Tirocini e Partenariato, con

la sottoscrizione di Convenzioni per tirocini formativi: Avvio di

convenzioni dedicate con gli Ordini professionali per inserire giovani

praticanti a supporto degli uffici tecnici comunali; l'attuazione di

forme di Partenariato pubblico-privato: Valutazione di strumenti e

modelli collaborativi per incentivare la rigenerazione urbana e la

riqualificazione dei tessuti edilizi.

_«Ho fortemente voluto questo primo momento di confronto con i

rappresentati degli Ordini professionali e con la nostra Dirigenza,

dichiara l'Assessora all'Urbanistica, Mobilità urbana, Programmazione

strategica e Programmi complessi Arch. __Rachele Vanessa Gatto__, per

inaugurare un metodo di lavoro aperto, strutturato e partecipato. La

presenza congiunta dell'Amministrazione, del nuovo Dirigente Ing.

Converso e dei rappresentanti di Ingegneri, Architetti, Geologi e

Geometri dimostra che Lamezia Terme intende cambiare paradigma. Vogliamo

passare dall'emergenza alla costruzione di scenari condivisi con una

visione multilivello e multidisciplinare._»

A conclusione del tavolo, i partecipanti hanno concordato di

formalizzare la nascita del Tavolo Tecnico Permanente, che si riunirà

con cadenza periodica per coordinare le attività dei tavoli tematici

operativi già programmati sulle priorità condivise.

Arch. Rachele Vanessa Gatto

Assessora Urbanistica, Mobilità urbana, Programmazione strategica,

Città di Lamezia Terme