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Cronaca

IRREGOLARITÀ AMBIENTALI E CARENZE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.docx

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 24 ottobre 2026

COMUNICATO STAMPA

IRREGOLARITÀ AMBIENTALI E CARENZE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN RIMESSAGGIO NAUTICO NEL PALERMITANO

Un'attività di controllo mirata alla verifica del rispetto delle normative ambientali e della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare di un'azienda operante nel settore del rimessaggio, dell'assistenza ai motori marini e della riparazione di imbarcazioni.

​L'attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Balestrate in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Palermo.

​A seguito dell'accesso ispettivo all'interno della struttura, i militari hanno accertato gravissime difformità normative: in particolare, l'azienda risultava sprovvista dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), necessaria per la gestione delle emissioni in atmosfera e lo scarico dei reflui industriali prodotti dalle lavorazioni nautiche.

​L'intera area interessata dall'attività è stata posta sotto sequestro. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per un importo complessivo di circa 19.000 euro.

​L'imprenditore, un 66enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

(AGENPARL)
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