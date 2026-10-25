Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Programmate le prime installazioni per il Natale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - ALBERI DI LUCE, RENNE ORIGAMI, COLONNE LUMINOSE

E UN MEGA BABBO NATALE COLORATO

PROGRAMMATE LE PRIME OPERAZIONI

DI MONTAGGIO DELLE INSTALLAZIONI NATALIZIE

L'ACCENSIONE PREVISTA DA METÀ NOVEMBRE

Le prime installazioni, la cui accensione è prevista per la metà di novembre , sono finanziate nell'ambito dell' a ccordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e installazione luminose per eventi di rilevanza cittadina.

Gli allestimenti di seguito indicati, dunque, sono solo i primi autorizzati da Palazzo della Città: a seguire saranno comunicati ulteriori progetti di sponsorizzazione, in fase di approvazione.

Contestualmente, anche i Municipi provvederanno a installare addobbi luminosi: nei prossimi giorni saranno definite le localizzazioni nei diversi quartieri.

LE SPONSORIZZAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA

Come deliberato dalla giunta e in coerenza con il Regolamento comunale, anche per il Natale 2026 l'amministrazione ha promosso forme di partenariato pubblico/privato attraverso la ricerca di sponsor interessati a partecipare alla crescita della visibilità e attrattività della città in collaborazione con il Comune. La sinergia tra pubblico e privato riveste particolare importanza, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'articolo 118 della Costituzione, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale.

D i seguito l'elenco dei progetti pervenuti e approvati (la lista è in aggiornamento):

Tutte le installazioni oggetto di sponsorizzazione saranno costituite da tecnologia di illuminazione interamente a led, a basso impatto ambientale.

BARI SI ACCENDE PER IL NATALE:

IL PERCORSO LUMINOSO REALIZZATO GRAZIE AI FONDI COMUNALI

Tende luminose, installazioni scenografiche, renne origami e cascate di luce ridisegnano le strade della città, creando un itinerario natalizio che unisce decorazione, architettura urbana e suggestioni luminose. Il progetto per il Natale 2026, finanziato nell'ambito dell'accordo quadro comunale, si compone di installazioni caratterizzate da giochi di luce bianco caldo e bianco freddo, effetti dinamici e strutture decorative di diverse dimensioni.

· Bari Vecchia: il Natale tra i vicoli storici

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl