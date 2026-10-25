IL COMUNE COMUNICA – Programmate le prime installazioni per il Natale

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - ALBERI DI LUCE, RENNE ORIGAMI, COLONNE LUMINOSE
E UN MEGA BABBO NATALE COLORATO
PROGRAMMATE LE PRIME OPERAZIONI
DI MONTAGGIO DELLE INSTALLAZIONI NATALIZIE
L'ACCENSIONE PREVISTA DA METÀ NOVEMBRE
Le prime installazioni, la cui accensione è prevista per la metà di novembre , sono finanziate nell'ambito dell' a ccordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e installazione luminose per eventi di rilevanza cittadina.
Gli allestimenti di seguito indicati, dunque, sono solo i primi autorizzati da Palazzo della Città: a seguire saranno comunicati ulteriori progetti di sponsorizzazione, in fase di approvazione.
Contestualmente, anche i Municipi provvederanno a installare addobbi luminosi: nei prossimi giorni saranno definite le localizzazioni nei diversi quartieri.
LE SPONSORIZZAZIONI APPROVATE DALLA GIUNTA
Come deliberato dalla giunta e in coerenza con il Regolamento comunale, anche per il Natale 2026 l'amministrazione ha promosso forme di partenariato pubblico/privato attraverso la ricerca di sponsor interessati a partecipare alla crescita della visibilità e attrattività della città in collaborazione con il Comune. La sinergia tra pubblico e privato riveste particolare importanza, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'articolo 118 della Costituzione, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale.
D i seguito l'elenco dei progetti pervenuti e approvati (la lista è in aggiornamento):
Tutte le installazioni oggetto di sponsorizzazione saranno costituite da tecnologia di illuminazione interamente a led, a basso impatto ambientale.
BARI SI ACCENDE PER IL NATALE:
IL PERCORSO LUMINOSO REALIZZATO GRAZIE AI FONDI COMUNALI
Tende luminose, installazioni scenografiche, renne origami e cascate di luce ridisegnano le strade della città, creando un itinerario natalizio che unisce decorazione, architettura urbana e suggestioni luminose. Il progetto per il Natale 2026, finanziato nell'ambito dell'accordo quadro comunale, si compone di installazioni caratterizzate da giochi di luce bianco caldo e bianco freddo, effetti dinamici e strutture decorative di diverse dimensioni.
· Bari Vecchia: il Natale tra i vicoli storici