(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 Flotilla – Gaza. Conferenza stampa parlamentari rientrati da Israele.
Domani sabato 4 ottobre a Roma ore 11. Spazio Esperienza Europa – Piazza
Venezia 6
I parlamentari italiani Annalisa Corrado, Marco Croatti, Arturo Scotto e
Benedetta Scuderi che hanno partecipato alla missione della Global Sumud
Flotilla e che sono stati fermati, trattenuti poi espulsi e rientrati in
Italia dopo l’arresto di tutti gli attivisti pacifici della missione,
terranno una conferenza stampa a Roma insieme al Comitato Italiano della
GSF, rappresentato da Maria Elena Delia, domani sabato 4 ottobre alle ore
11 presso lo Spazio Esperienza Europa di piazza Venezia 6.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
