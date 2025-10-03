CS PRESENTAZIONE ATITECH OLBIA PRESIDENTE TODDE ASSESSORI MELONI E D. MANCA

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 COMUNICATO STAMPA
PRESENTATO IL NUOVO HUB ATITECH DI OLBIA PER LA MANUTENZIONE DI AEREI BUSINESS, LA PRESIDENTE TODDE E GLI ASSESSORI MELONI E D. MANCA: “UN PROGETTO TRASFORMATIVO CHE DARA’ LAVORO A TANTI EX ADDETTI AIR ITALY E TANTI GIOVANI CHE FORMEREMO QUI”
A rzachena, 3 ottobre 2025
