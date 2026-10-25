(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Gentile redazione, inviamo un comunicato relativo all'oggetto con preghiera
di pubblicazione.
Deputata e vice coordinatrice vicaria Regionale dell'Emilia-Romagna di
MORTI SUL LAVORO, LA CAMERA APPROVA LA LEGGE TASSINARI (FI) : GARANTIRE
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME
Tassinari (FI): «Ho votato con convinzione un provvedimento condiviso da
tutte le forze politiche. Un segnale importante di responsabilità e
attenzione verso chi ha subito una tragedia sul lavoro»