(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Care colleghe e cari colleghi,
Vi invio di seguito e in allegato un comunicato con tutti i dettagli e in allegato la locandina
Buon lavoro e buona giornata
" Giornata dello Sport e della Legalità", a san Donato per imparare, divertirsi e condividere spazi pubblici
La "Giornata dello Sport e della Legalità" nasce con l'obiettivo di valorizzare lo sport come strumento educativo e di aggregazione, capace di favorire il rispetto delle regole, la collaborazione, l'inclusione e il senso di appartenenza alla comunità. Ancora una volta, il quartiere di san Donato diventa luogo per la promozione di iniziative positive e di momenti di incontro, un'importante opportunità per rafforzare il legame tra istituzioni, cittadinanza e territorio.