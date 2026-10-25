CONFINDUSTRIA CATANIA, OLTRE 100 IMPRENDITORI E MANAGER ALLA PRIMA BUSINESS ACADEMY

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - BUSINESS ACADEMY*
*Concluso il percorso formativo promosso dal Comitato per l'Imprenditoria
Femminile insieme a Piccola Industria e Giovani Imprenditori. La prossima
edizione nel 2027*
Catania, 24 ottobre 2026 – Oltre 100 imprenditori e manager coinvolti in
dieci incontri dedicati alla crescita delle imprese. Si è conclusa nei
giorni scorsi a "Polarettilandia" (Riposto), la prima edizione della
Business Academy "Intraprendere, Innovare, Crescere insieme in
Confindustria Catania", il progetto promosso dal Comitato per
l'Imprenditoria Femminile in collaborazione con Piccola Industria e Gruppo
Giovani Imprenditori.
Avviata a fine ottobre 2025, l'iniziativa ha affrontato alcuni dei temi più
rilevanti per la gestione e lo sviluppo delle aziende. Il programma ha
spaziato dal Business English alle competenze manageriali, dalla cultura
finanziaria alla finanza agevolata, fino all'intelligenza artificiale
applicata alle attività d'impresa. Gli incontri hanno alternato
approfondimenti, esercitazioni pratiche e momenti di confronto, con
l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione quotidiana e le
scelte strategiche delle aziende.
"Il successo di questa prima edizione ci spinge a riproporre la Business
Academy nel 2027, con nuovi temi e approfondimenti sulle competenze più
richieste. L'obiettivo è continuare a offrire occasioni concrete di
aggiornamento e fare dell'associazione un luogo sempre più vivo di incontro
e confronto tra imprese", ha dichiarato Monica Luca, presidente del
Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania.
Il valore della collaborazione tra le imprese e il ruolo della formazione è
stato sottolineato anche da Marco Causarano, presidente del Comitato
Piccola Industria: "Far parte di Confindustria vuol dire unire competenze,
esperienze e visioni per rafforzare il tessuto imprenditoriale.
L'associazionismo vale quando le imprese lavorano in squadra, si sostengono
e si riconoscono negli stessi principi".
A chiudere l'incontro è stata una "caccia al tesoro" interamente in
inglese, svolta con il supporto dei docenti madrelingua di MyES (My English
School) Catania, presenti per tutto il modulo linguistico. L'attività,
pensata per fare squadra e usare l'inglese in un contesto informale, si è
conclusa con la ricomposizione di un puzzle, simbolo dell'identità
associativa e delle relazioni costruite in questi mesi.
La Business Academy si inserisce inoltre nel percorso di iniziative legate
al centenario di Confindustria Catania, un traguardo che l'associazione
continua a vivere al fianco delle imprese.
"Ringrazio tutti i partecipanti per aver condiviso questo percorso
Academy è stata un'occasione per ritrovarci e riconoscere il valore delle
donne e degli uomini che fanno impresa e credono nel nostro territorio,
contribuendo da cento anni alla crescita della nostra associazione".
*CONFINDUSTRIA CATANIA*