CONFINDUSTRIA CATANIA, OLTRE 100 IMPRENDITORI E MANAGER ALLA PRIMA BUSINESS ACADEMY

BUSINESS ACADEMY*

*Concluso il percorso formativo promosso dal Comitato per l'Imprenditoria

Femminile insieme a Piccola Industria e Giovani Imprenditori. La prossima

edizione nel 2027*

Catania, 24 ottobre 2026 – Oltre 100 imprenditori e manager coinvolti in

dieci incontri dedicati alla crescita delle imprese. Si è conclusa nei

giorni scorsi a "Polarettilandia" (Riposto), la prima edizione della

Business Academy "Intraprendere, Innovare, Crescere insieme in

Confindustria Catania", il progetto promosso dal Comitato per

l'Imprenditoria Femminile in collaborazione con Piccola Industria e Gruppo

Giovani Imprenditori.

Avviata a fine ottobre 2025, l'iniziativa ha affrontato alcuni dei temi più

rilevanti per la gestione e lo sviluppo delle aziende. Il programma ha

spaziato dal Business English alle competenze manageriali, dalla cultura

finanziaria alla finanza agevolata, fino all'intelligenza artificiale

applicata alle attività d'impresa. Gli incontri hanno alternato

approfondimenti, esercitazioni pratiche e momenti di confronto, con

l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione quotidiana e le

scelte strategiche delle aziende.

"Il successo di questa prima edizione ci spinge a riproporre la Business

Academy nel 2027, con nuovi temi e approfondimenti sulle competenze più

richieste. L'obiettivo è continuare a offrire occasioni concrete di

aggiornamento e fare dell'associazione un luogo sempre più vivo di incontro

e confronto tra imprese", ha dichiarato Monica Luca, presidente del

Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania.

Il valore della collaborazione tra le imprese e il ruolo della formazione è

stato sottolineato anche da Marco Causarano, presidente del Comitato

Piccola Industria: "Far parte di Confindustria vuol dire unire competenze,

esperienze e visioni per rafforzare il tessuto imprenditoriale.

L'associazionismo vale quando le imprese lavorano in squadra, si sostengono

e si riconoscono negli stessi principi".

A chiudere l'incontro è stata una "caccia al tesoro" interamente in

inglese, svolta con il supporto dei docenti madrelingua di MyES (My English

School) Catania, presenti per tutto il modulo linguistico. L'attività,

pensata per fare squadra e usare l'inglese in un contesto informale, si è

conclusa con la ricomposizione di un puzzle, simbolo dell'identità

associativa e delle relazioni costruite in questi mesi.

La Business Academy si inserisce inoltre nel percorso di iniziative legate

al centenario di Confindustria Catania, un traguardo che l'associazione

continua a vivere al fianco delle imprese.

"Ringrazio tutti i partecipanti per aver condiviso questo percorso

Academy è stata un'occasione per ritrovarci e riconoscere il valore delle

donne e degli uomini che fanno impresa e credono nel nostro territorio,

contribuendo da cento anni alla crescita della nostra associazione".

*CONFINDUSTRIA CATANIA*