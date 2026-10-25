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Lombardia

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE che si svolgeranno domenica 1 novembre 2026

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - *Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale *
*di San Benedetto Po*
*invitano la S.V.*
*alle celebrazioni del 4 Novembre*
*che si svolgeranno domenica 1 novembre 2026*

*PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI*:

Ore 08:30 Deposizione corona a Villa Garibaldi

Ore 08:45 Deposizione corona a San Siro

Ore 09:00 Deposizione corona a Mirasole

Ore 09:10 Deposizione corona a Brede

Ore 09:20 Deposizione corona a Bardelle

Ore 09:30 Deposizione corona a Gorgo

Ore 09:45 Portiolo (Santa Messa) – al termine della Santa Messa deposizione
corona

Ore 11:00 San Benedetto Po – Santa Messa

Ore 12:00 San Benedetto Po – deposizione corona

L'intervento del Sindaco, dott. Roberto Lasagna, chiuderà
la celebrazione della manifestazione con la partecipazione del Consiglio
Comunale dei ragazzi.

Il momento commemorativo sarà accompagnato della locale Scuola di Musica
"Associazione Musicale Polironiana".

In caso di maltempo, la commemorazione si terrà all'interno del Municipio.

(AGENPARL)
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