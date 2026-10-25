(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - *Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale *
*di San Benedetto Po*
*invitano la S.V.*
*alle celebrazioni del 4 Novembre*
*che si svolgeranno domenica 1 novembre 2026*
*PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI*:
Ore 08:30 Deposizione corona a Villa Garibaldi
Ore 08:45 Deposizione corona a San Siro
Ore 09:00 Deposizione corona a Mirasole
Ore 09:10 Deposizione corona a Brede
Ore 09:20 Deposizione corona a Bardelle
Ore 09:30 Deposizione corona a Gorgo
Ore 09:45 Portiolo (Santa Messa) – al termine della Santa Messa deposizione
corona
Ore 11:00 San Benedetto Po – Santa Messa
Ore 12:00 San Benedetto Po – deposizione corona
L'intervento del Sindaco, dott. Roberto Lasagna, chiuderà
la celebrazione della manifestazione con la partecipazione del Consiglio
Comunale dei ragazzi.
Il momento commemorativo sarà accompagnato della locale Scuola di Musica
"Associazione Musicale Polironiana".
In caso di maltempo, la commemorazione si terrà all'interno del Municipio.