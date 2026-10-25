FORZA NUOVA INSISTE SULLA TERRA DEI FUOCHI: APERTA SEZIONE A GIUGLIANO (NA)

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - La cittadina campana è stata colpita dal fenomeno e i fumi degli incendi hanno continuato ad avvelenare la zona anche nelle ultime settimane in modo visibile.
Nel partecipato comizio di ieri sempre a Giugliano, il segretario nazionale Roberto Fiore ha spiegato la strategia a due livelli: la costante mobilitazione del territorio e l'azione giudiziaria volta a incriminare per omessa bonifica tutti coloro che sono preposti all'azione di risanamento del territorio ma non hanno fatto nulla.
Ieri di fatto si è costituita la sezione di Giugliano composta da nuovi e vecchi militanti.