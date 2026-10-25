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Campania

Dichiarazioni del Sindaco e dell’ assessore alle attività produttive

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Dati Unioncamere, Benevento prima in Italia, Mastella e Ambrosone: "Con la nostra Amministrazione risultati di crescita economica di assoluta eccellenza"

"I dati ufficiali di Unioncamere relativi al terzo trimestre delineano uno scenario di assoluta eccellenza per il tessuto imprenditoriale sannita. Benevento registra il tasso di crescita delle imprese più alto di tutto il Paese (+0,60%), superando nettamente la media regionale (+0,16%) e posizionandosi ai vertici nazionali, occupando il primo posto in Italia per crescita economica. La crescita, con le dovute proporzioni, è superiore a città con economie gigantesche come Roma che si posizione al 2 posto, Aosta al 3, Napoli al 4 e Milano al 5. 
Siamo al primo posto nazionale, un dato che in passato non era nemmeno nei sogni dei cittadini beneventani.  
Il dato di assoluta valenza nazionale premia le scelte, fatte in questi anni, dell'amministrazione Mastella in termini di indirizzo commerciale, industriale, agricolo e artigianale. Tale risultato diventa ancora più straordinario se si considera che Benevento, prima dell'amministrazione Mastella, per ben 50 anni si è posizionava oltre la 100 posizione, sempre tra gli ultimi posti, della speciale classifica nazionale 
Con ben 405 nuove iscrizioni a fronte di sole 205 cessazioni, il saldo attivo di 200 imprese dimostra la fiducia del tessuto produttivo e l'efficacia delle politiche di supporto all'economia locale. Questo primato non è casuale, ma testimonia la presenza di un ecosistema territoriale accogliente per gli investimenti, capace di stimolare lo sviluppo delle imprese e la nascita di nuove realtà commerciali e industriali nonostante le complessità del quadro economico nazionale.
E' il risultato di un'azione che ha visto la nostra Amministrazione sempre vicina alle attività produttive e alle loro esigenze. Questi dati sono la testimonianza della malafede strumentale di chi ha criticato le nostre scelte che sono sempre state indirizzate alla crescita dell'ecosistema territoriale locale", lo spiegano in una nota il sindaco Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.

(AGENPARL)
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