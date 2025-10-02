CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–02-10-25–ENERGIE E TRANSIZIONE CHIA–Calano gli investimenti green nelle imprese sarde e la tassazione sulle norme ambientali r

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 CONFARTIGIANATO IMPRESE SARDEGNA

COMUNICATO STAMPA 02 OTTOBRE 2025

ENERGIE E TRANSIZIONE – Calano gli investimenti green nelle imprese

sarde e la tassazione sulle norme ambientali resta sempre alta. I dati

presentati nella seconda giornata a Chia (Sardegna) la 21a edizione

della High School di Confartigianato Nazionale. Meloni

(Confartigianato Sardegna): “Necessario il riordino degli incentivi

per la transizione ecologica”. Le dichiarazioni del Ministro

dell’Ambiente Pichetto Fratin.

Calano gli investimenti green da parte delle imprese sarde.

A lanciare l’allarme è Confartigianato Imprese Sardegna a Chia

(Cagliari) durante i lavori della 21° edizione dell’annuale convention

‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata da

Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem,

CEnPI, Multienergia.

La tendenza è contenuta in un rapporto, realizzato dall’Ufficio Studi

di Confartigianato su dati UnionCamere ed Excelsior, presentato questa

mattina che rileva una flessione dal 25,2% nel 2023 al 21,4% nel 2024,

facendo quindi segnare una flessione del 4,1%, analisi che ha rilevato

anche un “green tax spread”, la tassazione ambientale sui cittadini e

imprenditori italiani, che pesa 11,1 miliardi di euro in più rispetto

alla media dell’Unione Europea, pari a 188 euro pro capite di maggiori

costi.

“Un’opportunità non colta che richiede ora un deciso cambio di rotta

nelle politiche pubbliche a sostegno della transizione ecologica –

commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese

Sardegna – il riordino degli incentivi previsto con la prossima legge

di bilancio nazionale dovrà rappresentare un momento di svolta:

occorrerà recuperare le risorse rimaste inutilizzate e indirizzarle

verso un modello capace di sostenere in particolare le piccole imprese

che scelgono di investire nella sostenibilità”.

A livello nazionale la flessione rilevata è dello 0,5% data dal 25,2%

del 2023 confrontata con il 24,7% nel 2024 mentre a livello

territoriale, la propensione delle imprese ad investimenti green vede

una situazione in chiaroscuro.

La Basilicata, con il 27% delle imprese impegnate in investimenti

green, guida la classifica regionale, seguita da Molise (26,8%),

Sicilia (26,4%), Trentino-Alto Adige (26,2%) ed Emilia-Romagna

(25,9%).

Proprio l’Emilia-Romagna registra l’incremento più netto rispetto

all’anno precedente delle imprese che investono nel green, con un

balzo in avanti di 1,6 punti percentuali, seguita da Piemonte (+1,2),

Campania (+1,0), Valle d’Aosta (+0,8), Lazio e Umbria (entrambe +0,7)

e Abruzzo (+0,3). Si tratta di segnali incoraggianti in un contesto

generale di rallentamento, che testimoniano come alcune realtà

territoriali stiano cercando di mantenere la rotta, puntando su un

modello produttivo più sostenibile.

Di segno opposto, invece, i dati di regioni come la Basilicata, che

pur mantenendo la prima posizione assoluta, ha visto un calo marcato

di 8,6 punti percentuali rispetto al 2023, seguita dalla Calabria

(-4,6), Sardegna (-4,1), Trentino-Alto Adige (-3,3), Marche (-2,9) e

Puglia (-2,0). Si riduce anche l’incidenza degli investimenti delle

imprese in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia.

A frenare gli investimenti green delle aziende sono gli elevati oneri

finanziari imposti dalla stretta monetaria e la scarsa efficacia del

piano “Transizione 5.0”: al 15 settembre 2025 risultano inutilizzati

ben 4,2 miliardi di euro, pari al 68,1% delle risorse disponibili.

Per ciò che riguarda il “green tax spread”, il prelievo fiscale

ambientale in Italia ha raggiunto i 54,2 miliardi di euro, pari al

2,5% del PIL, un valore superiore di 0,5 punti alla media europea

(2%). E questo, nonostante il nostro impatto ambientale pro capite sia

inferiore dell’8,4% rispetto all’UE.

“Questo spread fiscale che penalizza cittadini e imprese – sottolinea

il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – è ingiustificato e

contraddice il principio europeo ‘chi inquina paga’”.

Il peso della tassazione è concentrato sull’energia, che da sola

rappresenta il 78,4% del prelievo ambientale con un valore di 42,5

miliardi di euro. Le voci principali riguardano le accise sui

carburanti (che assorbono 25,7 miliardi), le imposte sull’energia

elettrica (9,1 miliardi), le imposte sul gas metano (3,5 miliardi).

Il fisco sul settore del trasporto vale 11,1 miliardi di euro, pari al

20,5% delle tasse ambientali. Gli oneri maggiori riguardano le tasse

automobilistiche a carico delle famiglie che valgono 5,5 miliardi, le

imposte sulle assicurazioni RC auto (2,1 miliardi), il Pubblico

Registro Automobilistico (1,8 miliardi), le tasse automobilistiche a

carico delle imprese (1,6 miliardi).

A pesare sui conti delle imprese è anche il prelievo su benzina e

diesel. L’accisa italiana sul gasolio è la più alta d’Europa: 632 euro

ogni 1.000 litri, il 24,9% in più rispetto alla media dell’Eurozona

(506 euro). Una tassazione che impatta sui costi di gestione di oltre

4,6 milioni di veicoli industriali al di sotto delle 7,5 tonnellate,

pari all’86% del parco circolante. Le conseguenze ricadono

direttamente sulle imprese del trasporto di merci e persone.

Per quanto riguarda la benzina, l’accisa italiana è pari a 713 euro

ogni 1.000 litri, l’11,6% sopra la media dell’Eurozona, che si attesta

a 639 euro. Anche in questo caso, l’Italia figura tra i Paesi con il

carico fiscale più elevato, alle spalle solo dei Paesi Bassi e della

Finlandia.

Confartigianato per questo sollecita una riforma della fiscalità

ambientale che tenga conto dell’efficienza energetica reale e del

contributo delle imprese alla transizione ecologica.

Secondo il Presidente Nazionale di Confartigianato Marco Granelli:

“Non può esserci sostenibilità ambientale senza sostenibilità

economica. Le micro e piccole imprese italiane, spesso leader nei

settori green ed energy saving, devono essere messe in condizione di

competere, non penalizzate con un carico fiscale superiore a quello

dei concorrenti europei”.

Secondo il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, ‘il decreto energia

risposta a spread prezzo con Ue’. “Nel decreto energia che fra qualche

giorno andrà in Consiglio dei Ministri c’è una risposta generale che

riguarda la differenza tra il

prezzo internazionale e il prezzo italiano, che è superiore. Questo è

un primo intervento, anche se mi rendo conto che non è risolutivo di

nulla. Però ogni goccia serve a riempire il bicchiere”. Lo ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica, a margine della 21ª edizione della convention Energies &

Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna.

“Poi serve un percorso che sia compatibile con le condizioni del

nostro Paese, con le condizioni anche del bilancio del nostro Paese e

col fatto che non possiamo di colpo risolvere i problemi di

trent’anni, ma dobbiamo avere la determinazione di farlo”. Ha

continuato il ministro. “Noi stiamo pagando oggi quello che sono state

le scelte degli ultimi 40 anni, l’Italia era molto dipendente perché

ha fatto una scelta di essere molto dipendente dal gas, in particolare

quello russo, e questo ci porta purtroppo oggi a essere uno dei Paesi

più penalizzati, unitamente alla Germania”.

“Questo significa che noi dobbiamo porci in una doppia condizione,

quella della transizione, dove dobbiamo fare interventi diciamo che

hanno natura pluriennale, ma anche di aiuto al sistema sistema

produttivo”, ha aggiunto. “Abbiamo previsto un intervento sull’energia

che riguarda i grandi consumatori di energia elettrica, in particolare

pensando alla manifattura italiana che è la forza di questo Paese,

pertanto come governo dobbiamo fare un intervento che trovi il modo di

accompagnare il nostro sistema verso un futuro che è qualcosa

completamente diverso”.

“Con molta onestà devo dire che con la Sardegna abbiamo chiuso

finalmente un contenzioso che durava da anni rispetto al quadro

energetico e la Sardegna è rimasta l’ultima realtà d’Italia a darsi un

programma. Questo deve portarci nel giro dei prossimi anni a superare

il carbone perché la produzione col carbone oltre ad essere altamente

inquinante è anche una produzione che costa molto di più”. Lo ha

dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della

Sicurezza energetica, a margine della 21ª edizione della convention

Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in

Sardegna.

“Non accuso nessuno, ma oggi abbiamo trovato un punto di equilibrio

con l’attuale governo regionale che prevede due rigassificatori, uno a

Porto Torre e uno a Oristano, e che prevede una pipeline di

collegamento da quello di Oristano verso sud” ha continuato il

ministro, che poi ha affrontato il tema delle pale eoliche in

Sardegna. “Voglio dire che ci vuole equilibrio sulle cose, e che le

esagerazioni da una parte dall’altra non vanno bene. Io credo che le

istanze di eolico in Sardegna sono dovute a una totale

liberalizzazione che è avvenuta in passato e che cerchiamo di mettere

argine con da un lato le aree idonee e dall’altro anche alcuni

meccanismi che riguardano la rete”.

“Sull’idrogeno stiamo lavorando molto, stiamo lavorando a livello

internazionale, sto lavorando con i Paesi del Nord Africa come grande

luogo di produzione. L’idrogeno è l’elemento più diffuso al mondo,

però deve maturare, deve diventare competitivo e quindi si tratta di

andare a prevedere tra quanti anni lo sarà, perché attualmente i

prezzi al chilo dell’idrogeno sono ancora molto alti”. Lo ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica, a margine della 21ª edizione della convention Energies &

Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna,

rispondendo a una domanda sul peso che potrà avere l’idrogeno nel mix

energetico in Italia.

“Tutto ciò non rende competitivo e il nostro sistema produttivo è un

sistema che ha bisogno di competitività, perché oltre che sulla

qualità che contraddistingue la nostra manifattura dobbiamo essere

competitivi anche sul prezzo certamente”.

“L’impianto a idrogeno che Italgas sta inaugurando proprio qui in

Sardegna conta tantissimo. È un’iniziativa privata il motore, ma noi

possiamo accompagnarla laddove è possibile anche sostenere questa

evoluzione che stiamo vivendo, con la velocità del cambiamento delle

tecnologie, e su questo che noi dobbiamo scommettere”. Lo ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica, a margine della 21ª edizione della convention Energies &

Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna.

“Noi dobbiamo scommettere come Paese per essere i primi al mondo,

perché noi non siamo un Paese che ha enormi giacimenti, quindi come

hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri dobbiamo usare il cervello

e le braccia, facendo il prodotto migliore. Perché non può competere

sul prezzo rispetto all’Asia, ma può competere sulla qualità e

dobbiamo mantenerci a quel livello” ha concluso il ministro.

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT