Close Menu
Trending
venerdì 9 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Attività produttive, graduatoria definitiva per la riqualificazione del capitale umano. Tamajo: «Rendere le imprese siciliane più competitive»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - L'intervento punta a rafforzare le competenze professionali e a sostenere i processi di innovazione, specializzazione e transizione industriale delle imprese siciliane, favorendo l'adeguamento del capitale umano alle nuove esigenze del mercato e del sistema produttivo.

«Con l'approvazione della graduatoria definitiva – dice l'assessore regionale alle Attività produttive, Edmondo Tamajo – compiamo un altro passo concreto verso un sistema produttivo siciliano più moderno, innovativo e competitivo. La crescita delle nostre imprese passa necessariamente dalla valorizzazione delle persone, dall'aggiornamento delle competenze e dalla capacità di affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica. Investire nel capitale umano significa investire nel futuro della Sicilia, creando le condizioni per un'economia più solida e capace di generare nuove opportunità di sviluppo e occupazione».

I progetti inseriti nella graduatoria riguardano settori strategici per lo sviluppo economico regionale, tra cui l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi aziendali, l'efficientamento energetico, la sicurezza informatica, l'innovazione dei sistemi produttivi e la valorizzazione delle competenze professionali.

L'approvazione della graduatoria definitiva rappresenta una tappa importante nell'attuazione della misura. La concessione dei contributi resta subordinata al completamento delle verifiche previste dall'avviso, alla disponibilità delle risorse finanziarie e all'adozione dei successivi provvedimenti di finanziamento.

Il decreto prevede inoltre la possibilità per i soggetti interessati di presentare osservazioni motivate sugli esiti della valutazione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

La graduatoria è consultabile a [ | questo link ] .

mz/at

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl