Città Metropolitana di Messina: parte dell’archivio di Salvatore
Quasimodo trasferito a Roccalumera
Siglato ieri a Palazzo dei Leoni, un accordo che segna un passo decisivo nella valorizzazione del patrimonio
culturale legato a Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura.
Il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile e il sindaco di Roccalumera Giuseppe
Lombardo, alla presenza del direttore generale dell’Ente Giuseppe Campagna, hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa che prevede il trasferimento di una parte dell’archivio del poeta dall’ente
metropolitano all’Antica Filanda di Roccalumera, luogo fortemente simbolico per la storia della
comunità jonica.
L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, mantiene la titolarità dell’archivio alla Città
Metropolitana di Messina, mentre sarà il Comune di Roccalumera a farsi carico della custodia e
della valorizzazione dei materiali, garantendone conservazione e sicurezza. In programma
esposizioni a rotazione, mostre tematiche ed eventi culturali destinati a rafforzare il legame tra il
territorio e la figura del poeta, nato a Modica ma cresciuto proprio a Roccalumera, dove la famiglia
si trasferì pochi giorni dopo la sua nascita.
La scelta di collocare i documenti, i libri e i cimeli nell’Antica Filanda rientra in una più ampia
strategia di promozione dei beni culturali, con l’obiettivo di ampliare la fruizione pubblica e creare
un polo museale capace di attrarre turismo culturale e generare nuove opportunità di crescita per il
territorio.
Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti istituzionali al termine della firma. «Con questo
accordo – ha dichiarato Basile – rafforziamo la missione della Città Metropolitana di rendere il
patrimonio culturale sempre più vicino a cittadini e visitatori. Quasimodo è un simbolo universale e
la sua eredità deve essere conosciuta e condivisa».
Per Lombardo si tratta di «un momento di grande orgoglio per la comunità di Roccalumera, che
custodisce le radici familiari e affettive del poeta. Accogliere parte del suo archivio significa
restituire al territorio un pezzo importante della sua storia».
Infine, Campagna ha sottolineato come «la collaborazione tra istituzioni sia la chiave per
valorizzare al meglio il patrimonio culturale. L’archivio offrirà nuove prospettive di studio e di
fruizione, avvicinando Quasimodo alle nuove generazioni».
Con questa intesa, Messina e Roccalumera si candidano a diventare un punto di riferimento
nazionale per la memoria e la diffusione dell’opera di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento,
coniugando tutela, innovazione e promozione culturale.
