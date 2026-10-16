Zelensky e Trump, il ruolo strategico dell’Europa

Al Consiglio europeo di Bruxelles, Zelensky ringrazia i leader dell’Unione e denuncia l’assenza di segnali di pace da parte di Mosca. Trump attacca Kiev per i raid sulle raffinerie russe, mentre cresce l’allarme sulle scorte di missili Patriot e si moltiplicano i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche ucraine. Von der Leyen annuncia nuove sanzioni e Costa conferma il sostegno europeo. Sullo sfondo, una questione che riguarda l’intero continente: la capacità dell’Europa di garantire la propria sicurezza senza dipendere dalle decisioni di Washington.

L’Ucraina arriva a un nuovo passaggio cruciale della guerra, stretta tra l’intensificarsi degli attacchi russi, le difficoltà della difesa antiaerea e una frattura politica con gli Stati Uniti che rischia di modificare profondamente gli equilibri del conflitto. È in questo scenario che Volodymyr Zelensky partecipa al Consiglio europeo di Bruxelles, cercando nel sostegno dei governi dell’Unione una risposta alle incertezze provenienti da Washington. Il presidente ucraino ha ringraziato pubblicamente le istituzioni comunitarie e i leader europei, definendoli «veri leader» per essere rimasti al fianco di Kiev dall’inizio della guerra. Parole che assumono un significato particolare nel momento in cui Donald Trump intensifica le critiche nei confronti dell’Ucraina e della strategia militare adottata da Zelensky.

Il presidente ucraino ha ribadito di voler arrivare alla conclusione del conflitto il più rapidamente possibile, ma ha anche sottolineato che, al momento, Kiev non vede segnali concreti di una disponibilità russa a interrompere le ostilità. È una precisazione importante, perché il dibattito internazionale continua a concentrarsi sulle possibilità di un negoziato, mentre sul terreno la guerra prosegue con attacchi contro obiettivi militari, infrastrutture energetiche e aree abitate. La distanza tra le dichiarazioni diplomatiche e la realtà del conflitto resta uno degli ostacoli principali alla costruzione di un percorso negoziale credibile.

A rendere ancora più complessa la situazione è il deterioramento dei rapporti tra Zelensky e Trump. La ripresa degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, dopo il fallimento del tentativo di tregua energetica, ha provocato una reazione particolarmente dura del presidente americano. Trump accusa Kiev di contribuire all’aumento dei prezzi internazionali dell’energia attraverso operazioni contro gli impianti petroliferi russi e ha espresso apertamente la propria insofferenza nei confronti del leader ucraino, arrivando a sostenere che sia più difficile trattare con Zelensky che con Vladimir Putin. Una dichiarazione che evidenzia quanto siano diventate profonde le divergenze tra Washington e Kiev.

Per l’Ucraina, colpire le raffinerie russe significa cercare di indebolire una delle principali fonti di finanziamento dello sforzo bellico di Mosca. Per l’amministrazione americana, invece, la stabilità dei mercati energetici rappresenta una priorità economica e politica. Come emerge dalla ricostruzione pubblicata da Agenparl il 15 ottobre, Zelensky ha annunciato la fine della sospensione degli attacchi alle raffinerie russe dopo tre giorni di tregua energetica sollecitata da Washington, sostenendo che Mosca avesse continuato a bombardare le infrastrutture ucraine. Il presidente ucraino ha inoltre lasciato aperta la possibilità di una nuova sospensione delle operazioni, collegandola però alla disponibilità americana di ulteriori intercettori Patriot. Un passaggio che rivela quanto la questione energetica, la sicurezza militare e le relazioni diplomatiche siano ormai strettamente intrecciate.

La controversia è diventata ancora più significativa dopo le notizie relative all’intesa sul diesel tra Washington e Mosca, criticata da Zelensky perché ritenuta incompatibile con la necessità di mantenere una pressione economica efficace sulla Russia. Si delinea così una divergenza strategica: mentre Kiev considera gli attacchi alle infrastrutture petrolifere uno strumento per limitare le capacità russe, Trump privilegia il contenimento delle conseguenze economiche della guerra e continua a esercitare pressioni sul governo ucraino. La questione solleva anche un interrogativo più ampio sulla possibilità di conciliare gli interessi energetici internazionali con una strategia diplomatica che punti a ridurre le risorse disponibili per la prosecuzione del conflitto.

Ma la questione più preoccupante riguarda la difesa antiaerea. Secondo quanto riferito dalla CNN, sulla base delle informazioni fornite da una fonte a conoscenza della situazione, l’Ucraina avrebbe esaurito le scorte disponibili di missili intercettori destinati ai sistemi Patriot di fabbricazione statunitense. La notizia, ripresa anche da ANSA, RaiNews e Adnkronos, non equivale a una conferma ufficiale dell’azzeramento di tutte le capacità Patriot ucraine. Altre ricostruzioni descrivono invece una situazione di scorte estremamente ridotte, con consegne che continuerebbero a essere effettuate. La distinzione è fondamentale, ma non ridimensiona la gravità del problema: senza un approvvigionamento regolare di queste munizioni, l’Ucraina rischia di vedere compromessa una delle principali capacità di difesa contro i missili balistici russi.

Le difficoltà della difesa antiaerea ucraina, del resto, non rappresentano un’emergenza improvvisa. Già nei mesi precedenti erano emersi interrogativi sulla capacità dei sistemi occidentali di contrastare l’evoluzione degli attacchi missilistici russi. Il tema era stato affrontato nell’approfondimento pubblicato da Agenparl il 6 luglio, La Russia rompe le difese di Kiev: il buco nei Patriot che sta cambiando la guerra, dedicato alle vulnerabilità della difesa ucraina e alle difficoltà poste dall’evoluzione delle capacità offensive russe. La questione assume oggi un significato ancora più rilevante alla luce delle notizie sulle scorte di intercettori. Occorre infatti distinguere tra la capacità tecnica di intercettare determinate minacce, la disponibilità delle munizioni e la possibilità di sostenere nel tempo una difesa efficace contro attacchi ripetuti. Sono problemi differenti, ma strettamente collegati, che rendono particolarmente urgente la richiesta ucraina di nuove forniture.

I Patriot rappresentano infatti uno degli strumenti più importanti per contrastare attacchi che altri sistemi antiaerei non sono sempre in grado di intercettare con la stessa efficacia. La loro disponibilità assume un valore decisivo soprattutto quando la Russia concentra i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche e sui centri urbani. Non si tratta soltanto di proteggere installazioni militari, ma di difendere centrali elettriche, reti di distribuzione, impianti idrici e servizi essenziali per milioni di persone. Con l’avvicinarsi dell’inverno, l’indebolimento della difesa antiaerea potrebbe avere conseguenze particolarmente pesanti sulla popolazione civile, già sottoposta a condizioni difficili dopo anni di guerra.

Gli ultimi attacchi russi mostrano quanto questa vulnerabilità sia concreta. Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, nuovi bombardamenti hanno interessato Kiev e altre aree del Paese, provocando danni alle infrastrutture e interruzioni dell’erogazione elettrica. Secondo gli aggiornamenti delle autorità ucraine riportati dalla stampa internazionale, nella capitale si sono registrati problemi anche alla distribuzione dell’acqua, mentre in altre regioni sono stati segnalati incendi e danni a edifici residenziali. A Uman, nella regione di Cherkasy, lo schianto di un drone contro un edificio ha provocato diversi feriti. La pressione sulle infrastrutture energetiche si conferma così uno degli elementi centrali della strategia militare russa, con conseguenze che vanno ben oltre il campo di battaglia.

La crisi dei Patriot si intreccia inoltre con le incertezze sulle forniture militari americane e con le controversie che hanno interessato i sistemi di comunicazione satellitare. Zelensky ha criticato l’interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e le limitazioni che avrebbero coinvolto i servizi satellitari utilizzati dalle forze ucraine. Secondo le notizie diffuse nella mattinata del 16 ottobre, alcune funzionalità sarebbero state successivamente ripristinate, ma l’episodio ha riaperto il dibattito sulla dipendenza ucraina da strumenti tecnologici controllati da soggetti americani. Intelligence, comunicazioni satellitari e difesa antiaerea costituiscono elementi essenziali delle operazioni militari moderne, e la loro disponibilità non può essere considerata un aspetto secondario del sostegno internazionale.

È proprio questa dipendenza a spiegare il significato politico della missione di Zelensky a Bruxelles. Il presidente ucraino non cerca soltanto nuove dichiarazioni di solidarietà, ma garanzie concrete sulla continuità delle forniture, sulla disponibilità di sistemi antiaerei e sulla capacità europea di contribuire alla sicurezza del Paese. Gli incontri con Emmanuel Macron, con il primo ministro belga Bart De Wever e con altri rappresentanti europei si inseriscono in una strategia volta a rafforzare la cooperazione militare e a diversificare le fonti di approvvigionamento. Con la Francia sono state discusse nuove forme di sostegno all’aviazione ucraina e iniziative nel settore della difesa antimissile, mentre il confronto con il Belgio ha riguardato anche la disponibilità di caccia F-16 e munizioni.

La risposta politica dei vertici europei, almeno nelle dichiarazioni pronunciate all’arrivo al Consiglio, appare orientata alla continuità del sostegno. Ursula von der Leyen ha ribadito che l’Unione non intende revocare le sanzioni contro Mosca finché proseguirà la guerra, annunciando il lavoro sul ventiduesimo pacchetto di misure restrittive. La presidente della Commissione ha inoltre sostenuto che la Russia non abbia rispettato il cessate il fuoco energetico promosso da Trump e abbia, al contrario, intensificato le ostilità. È una posizione che evidenzia una differenza rispetto all’approccio della Casa Bianca, soprattutto sul rapporto tra pressione economica, sicurezza energetica e prospettive diplomatiche.

Anche Antonio Costa ha confermato la linea europea, affermando che il sostegno dell’Unione all’Ucraina resta particolarmente forte e che non è questo il momento di ridurre gli aiuti o allentare le sanzioni. Secondo il presidente del Consiglio europeo, aumentare la pressione sulla Russia è necessario per favorire un cessate il fuoco effettivo e riportare Mosca al tavolo dei negoziati. Le dichiarazioni di Costa e von der Leyen delineano quindi una strategia nella quale il sostegno militare ed economico viene considerato uno strumento per creare condizioni più favorevoli alla diplomazia. Resta tuttavia da verificare in quale misura questa impostazione possa tradursi in decisioni operative e in forniture compatibili con le esigenze immediate dell’Ucraina.

L’Unione europea ha già assunto impegni finanziari rilevanti. Il 14 ottobre la Commissione ha annunciato l’erogazione di 2,86 miliardi di euro destinati alle esigenze militari ucraine, nell’ambito del più ampio programma europeo di sostegno da 90 miliardi per il periodo 2026-2027. Le risorse sono destinate anche all’acquisizione di droni, missili, radar, munizioni e sistemi di difesa. Si tratta di finanziamenti importanti, ma la disponibilità economica non coincide automaticamente con la capacità di consegnare rapidamente gli armamenti necessari. La produzione di intercettori, in particolare, richiede tecnologie complesse, capacità industriali specializzate e tempi che non possono essere compressi oltre determinati limiti.

In questo scenario assume particolare rilievo anche il ruolo della Germania. La visita del cancelliere Friedrich Merz a Kiev, il 4 ottobre, ha segnato un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra Berlino e il governo ucraino. Come ricostruito nell’approfondimento Merz a Kyiv, la Germania rafforza il suo legame con l’Ucraina, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno del valore complessivo di 1,35 miliardi di euro, comprendente un miliardo di aiuti militari e 350 milioni destinati alle infrastrutture energetiche. Gli impegni si accompagnano a una crescente cooperazione industriale per lo sviluppo e la produzione di droni e sistemi di difesa. La scelta tedesca evidenzia un’evoluzione importante: il sostegno all’Ucraina non viene più concepito soltanto come una successione di forniture militari, ma anche come la costruzione di una collaborazione industriale e strategica di lungo periodo. È una prospettiva che potrebbe contribuire a rafforzare le capacità europee, pur senza eliminare nell’immediato la dipendenza da alcune tecnologie statunitensi.

La difficoltà europea emerge proprio nella distanza tra gli impegni politici e la disponibilità effettiva di mezzi militari. L’Unione può finanziare acquisti, coordinare programmi industriali e sostenere la produzione, ma non dispone ancora di una piena autonomia in diversi settori strategici. I sistemi Patriot, le capacità di intelligence satellitare e alcune tecnologie di difesa restano fortemente legati agli Stati Uniti. Per questo la crisi delle forniture ucraine assume un significato che supera il conflitto in corso: mostra quanto la sicurezza europea continui a dipendere da decisioni prese a Washington e quanto sia complesso costruire alternative credibili in tempi brevi.

Il problema riguarda anche la sostenibilità economica dello Stato ucraino. Kiev deve finanziare contemporaneamente le operazioni militari, il funzionamento delle istituzioni, i servizi pubblici e la riparazione delle infrastrutture danneggiate. Le riforme richieste dall’Unione europea e dagli organismi finanziari internazionali rappresentano una componente essenziale di questo percorso, perché il sostegno esterno deve accompagnarsi alla capacità di mantenere efficienti le strutture amministrative e garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse. La prospettiva dell’adesione all’Unione europea resta un obiettivo politico importante per Kiev, ma comporta anche trasformazioni istituzionali ed economiche che non possono essere rinviate indefinitamente.

Sul versante russo, il confronto continua a svilupparsi anche attraverso strumenti economici e commerciali. Le misure adottate da Mosca nei confronti delle attività di alcune imprese europee presenti sul territorio russo si inseriscono nella contrapposizione sulle sanzioni, sugli investimenti e sugli asset congelati. Il conflitto ha ormai assunto una dimensione nella quale energia, commercio, tecnologia e finanza sono diventati strumenti di pressione politica. Le conseguenze coinvolgono direttamente anche l’Europa, che deve valutare l’efficacia delle proprie misure restrittive senza ignorarne gli effetti sulle economie nazionali e sui mercati internazionali.

Il tema energetico, del resto, attraversa lo stesso Consiglio europeo e riguarda direttamente le difficoltà economiche dei Paesi membri. Il confronto sulle regole del mercato delle emissioni e sulle misure per contenere i prezzi dell’energia ha evidenziato divergenze tra i governi. Giorgia Meloni ha chiesto maggiore flessibilità per affrontare le conseguenze del caro energia, mentre la Commissione ha richiamato la necessità di mantenere prudenza sui conti pubblici. La discussione dimostra quanto la sicurezza energetica, le politiche ambientali e la sostenibilità economica siano ormai strettamente collegate agli equilibri geopolitici. Le decisioni sulla guerra in Ucraina si inseriscono dunque in un quadro nel quale ogni governo deve confrontarsi anche con le conseguenze interne delle scelte internazionali.

Per l’Italia, la questione presenta una complessità particolare. Il governo Meloni ha confermato il sostegno alla sovranità ucraina, mantenendo contemporaneamente una forte attenzione al rapporto con gli Stati Uniti. L’inasprimento delle tensioni tra Trump e Zelensky rende questo equilibrio più difficile, perché l’Europa potrebbe trovarsi nella condizione di dover assumere iniziative non pienamente coincidenti con le priorità americane. Non significa necessariamente mettere in discussione l’alleanza transatlantica, ma riconoscere che gli interessi strategici dei partner possono divergere e che una maggiore capacità europea di iniziativa potrebbe diventare indispensabile.

La questione centrale, tuttavia, resta quella della pace. Zelensky afferma di voler concludere la guerra, ma sostiene di non vedere segnali di disponibilità da parte della Russia. Trump continua a esercitare pressioni per modificare la condotta ucraina, mentre i vertici europei ritengono necessario mantenere le sanzioni e rafforzare il sostegno a Kiev. Sono impostazioni che riflettono valutazioni differenti su come favorire un negoziato. Il problema non è soltanto portare le parti a discutere, ma individuare condizioni che rendano un eventuale accordo sostenibile e accompagnato da garanzie di sicurezza credibili.

Una soluzione diplomatica dovrebbe affrontare questioni che restano profondamente controverse: la sovranità territoriale ucraina, le garanzie contro nuove aggressioni, il futuro delle aree occupate e il ruolo delle potenze internazionali nella sicurezza del Paese. Senza risposte su questi punti, anche un cessate il fuoco potrebbe trasformarsi in una sospensione temporanea delle ostilità, anziché in una pace stabile. Allo stesso tempo, il prolungamento della guerra comporta costi umani ed economici che rendono indispensabile mantenere aperta la ricerca di una soluzione politica. Sostegno militare e diplomazia non sono necessariamente alternative, ma devono essere inseriti in una strategia capace di definire obiettivi realistici e condizioni verificabili.

È qui che il Consiglio europeo assume un significato più ampio. Le dichiarazioni di Zelensky, le tensioni con Trump e l’allarme sulle scorte di Patriot mettono in evidenza una questione che riguarda direttamente il futuro dell’Unione. Per decenni, l’Europa ha costruito la propria sicurezza contando in misura determinante sulle garanzie militari degli Stati Uniti. Oggi le divergenze politiche con Washington rendono più urgente il rafforzamento delle capacità europee, non necessariamente in contrapposizione alla NATO, ma attraverso una maggiore responsabilità nella gestione delle crisi che coinvolgono direttamente il continente.

L’autonomia strategica, tuttavia, non può restare una formula utilizzata nei documenti ufficiali. Richiede investimenti industriali, coordinamento delle politiche di difesa, capacità produttive adeguate e una volontà politica condivisa. Richiede soprattutto la consapevolezza che la sicurezza non dipende soltanto dalla quantità di risorse stanziate, ma dalla possibilità di trasformarle in strumenti disponibili quando diventano necessari. La vicenda dei Patriot rappresenta un esempio concreto di questa difficoltà: anche quando esiste la volontà politica di sostenere un alleato, la mancanza di determinate capacità può limitare le possibilità di intervento.

Il Consiglio europeo di Bruxelles si trova quindi davanti a una responsabilità che supera l’emergenza ucraina. Le decisioni sul sostegno a Kiev contribuiranno a definire anche il ruolo futuro dell’Unione nei rapporti con Washington, con Mosca e con gli altri attori internazionali. La sfida consiste nel conciliare la necessità di rispondere alle esigenze immediate dell’Ucraina con quella di costruire una politica di sicurezza capace di durare oltre l’attuale conflitto. Un obiettivo che richiede continuità, coordinamento e una visione politica condivisa, elementi non sempre facili da raggiungere in un’Unione composta da governi con interessi e sensibilità differenti.

Zelensky porta a Bruxelles la richiesta di un sostegno che possa tradursi rapidamente in difese antiaeree, munizioni, risorse finanziarie e garanzie politiche. Trump pone questioni diverse, legate ai prezzi energetici, alla pressione diplomatica e al ruolo degli Stati Uniti. La Russia continua le operazioni militari e mantiene una posizione che, secondo Kiev e i vertici europei, non offre ancora segnali sufficienti per avviare un percorso credibile verso la fine delle ostilità. L’Europa si trova così a dover definire una propria risposta, cercando di mantenere la coesione interna e il rapporto transatlantico senza rinunciare alla capacità di iniziativa.

La guerra in Ucraina ha ormai superato i confini del confronto militare tra Kiev e Mosca, investendo direttamente gli equilibri politici, economici e strategici dell’Europa. Le tensioni tra Zelensky e Trump, le difficoltà della difesa ucraina e le posizioni espresse a Bruxelles mostrano quanto sia diventato complesso mantenere una linea comune tra gli alleati occidentali. L’Unione europea continua a ribadire il proprio sostegno a Kiev, ma la credibilità di questo impegno dipenderà sempre più dalla capacità di trasformare le dichiarazioni politiche in decisioni concrete, garantendo continuità agli aiuti e contribuendo alla ricerca di una soluzione diplomatica sostenibile. La guerra ha già cambiato profondamente l’Europa. Le scelte compiute oggi contribuiranno a definire il ruolo che il continente avrà negli equilibri internazionali dei prossimi anni.