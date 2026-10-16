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Emilia Romagna

Cantiere Welfare”, a Palazzo Farnese una giornata di confronto tra salute, sostegno alle fragilità e progetti per minori e famiglie

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Piacenza, 15 ottobre 2026

*Oggetto:* *"Cantiere Welfare", a Palazzo Farnese una giornata di confronto
tra salute, sostegno alle fragilità e progetti per minori e famiglie*

Domani, venerdì 16 ottobre, la Cappella Ducale di Palazzo Farnese
accoglierà la giornata di lavori di "Cantiere Welfare": dialogo e
prospettive di benessere nella città e per la comunità.

Un appuntamento rivolto a enti e istituzioni pubbliche, terzo settore, reti
civiche e di cittadinanza attiva, che nella sessione mattutina – con inizio
alle 9.45 – affronterà le sfide della programmazione socio-sanitaria
territoriale, mentre nel pomeriggio – dalle 14.45 alle 17.45 circa – sarà
dedicato alla presentazione di progetti partecipati e innovativi per minori
e famiglie.

La formula dell'evento prevede, dopo i saluti introduttivi dell'assessora
al Welfare Nicoletta Corvi e l'illustrazione in plenaria dell'ambito su cui
i presenti saranno chiamati a confrontarsi, l'approfondimento delle singole
tematiche.

Nella fascia mattutina, si parlerà di continuità delle cure tra ospedale e
territorio, del progetto di vita e della rete dei servizi per la
disabilità, di servizi e opportunità per la popolazione anziana, di azioni
di contrasto all'escusione sociale in età adulta.

Nel pomeriggio, invece, il focus sarà sui progetti innovativi di Cantiere
Welfare per minori e famiglie: dal coordinamento delle realtà che vivono e
operano con gli adolescneti, alle azioni di sostegno alle responsabilità
educative degli adulti; dalla conciliazione degli impegni di cura familiare
e di lavoro, all'inclusione dei minori con background migratorio.

Entrambe le sessioni si concluderanno con la suddivisione in gruppi
tematici chiamati a definire orientamenti, priorità e nuovi sviluppi
progettuali.

Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.

(AGENPARL)
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