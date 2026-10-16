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Veneto

Scomparsa del diacono Giuseppe Pistolato, il cordoglio del sindaco Venturini

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Il sindaco Simone Venturini esprime il proprio cordoglio per la scomparsa a cento anni di Giuseppe Pistolato, diacono permanente e per molti anni volontario nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.

"Con Giuseppe Pistolato se ne va un uomo che ha attraversato un secolo della nostra storia, dedicando una parte importante della propria vita agli altri, soprattutto alle persone più fragili e sole. Dopo aver lavorato per molti anni in fabbrica, una volta in pensione aveva intrapreso il cammino del diaconato permanente. Dal 1997 aveva poi iniziato a prestare servizio nel carcere di Santa Maria Maggiore, accanto ai detenuti. Si occupava delle necessità più concrete, procurando scarpe, indumenti e beni di prima necessità, ma soprattutto offriva ascolto, empatia e rispetto. Diceva di voler vedere sempre la persona, mai soltanto il carcerato. Una lezione di umanità che racchiude il senso del suo servizio. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla comunità ecclesiale veneziana e a quanti lo hanno conosciuto durante i suoi lunghi anni di servizio rivolgo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza della Città".

Venezia, 15 ottobre 2026

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(AGENPARL)
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