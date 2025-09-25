Close Menu
giovedì 25 Settembre 2025
Soccorso persona Casaleggio Boiro

Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Si informa che nella giornata odierna, alle ore 17:45 circa, la squadra dei
Vigili del Fuoco di Ovada è intervenuta per la ricerca
ed il soccorso di una turista straniera nel comune di Casaleggio Boiro.
La persona, a seguito della perdita dell’orientamento lungo un sentiero,
richiedeva l’intervento dei soccorsi mediante il proprio telefono
cellulare senza tuttavia riuscire a fornire una posizione precisa. La sala
operativa VVF di Alessandria ha provveduto pertanto ad attivare
l’elicottero Drago del reparto volo VVF di Varese, dotato di
apparecchiature per l’individuazione della posizione dei telefoni cellulari.
Alle ore 18:30 circa la persona veniva individuata, in buone condizioni di
salute, dalla squadra di ricerca VVF lungo un sentiero
nei pressi del castello di Casaleggio e veniva accompagnata in una
struttura ricettiva della zona ove la stessa risulta ospitata.
Sul posto hanno operato anche i Carabinieri della locale stazione ed il
personale della Protezione Civile.
Comando Vigili del Fuoco di Alessandria
Servizio Comunicazione Istituzionale

