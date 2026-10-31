Comunicato stampa sottoscrizione contratto decentrato integrativo personale Provincia 30-10-26



L'Ente conta complessivamente 272 dipendenti, di cui 262 non dirigenti interessati al nuovo contratto.



Il presidente della Provincia Fabio Tarantino dichiara: "Con questo accordo investiamo concretamente sui dipendenti della Provincia di Lecce, valorizzandone professionalità, competenze e impegno quotidiano. Più risorse per il salario accessorio, nuove misure di welfare e maggiori opportunità di crescita economica e professionale. Un risultato importante, frutto del dialogo con le organizzazioni sindacali, che mette al centro le persone e rafforza la qualità dei servizi ai cittadini".



Il contratto, infatti, prevede importanti novità per valorizzare la professionalità dei dipendenti provinciali e per migliorarne le condizioni di lavoro e di vita.



Importante l'attenzione, nell'attuale contesto di profonda crisi economica, che viene riservata al benessere organizzativo e di sostegno alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei dipendenti: una quota del fondo del personale (80mila euro), infatti, è destinata a finanziare le politiche di welfare, quale strumento di valorizzazione delle risorse umane.

