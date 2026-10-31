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Politica Interna

Cisgiordania, Ricciardi e Miji (Rifondazione): «Solidarietà ai tre attivisti imperiesi arrestati, vengano liberati subito»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - attivisti imperiesi arrestati, vengano liberati subito»*

«Esprimiamo la nostra solidarietà ai tre attivisti imperiesi arrestati in
Cisgiordania, che hanno fatto coerentemente una scelta di pace e di impegno
e, insieme a loro, ci auguriamo di poter avere pace e giustizia in
Palestina». È quanto dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Mariano
Miji, rispettivamente segretario regionale ligure e segretario provinciale
di Imperia di Rifondazione Comunista.

«La loro iniziativa rappresenta un gesto di responsabilità e di coraggio,
che si inserisce nella tradizione dell'internazionalismo e della
solidarietà tra i popoli. Essere presenti, mobilitarsi e prendere posizione
contro l'occupazione e il genocidio in Palestina significa non accettare
l'indifferenza di fronte a ciò che continua a subire la popolazione
palestinese», concludono gli esponenti di Rifondazione Comunista.

(AGENPARL)
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