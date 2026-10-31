Cisgiordania, Ricciardi e Miji (Rifondazione): «Solidarietà ai tre attivisti imperiesi arrestati, vengano liberati subito»

attivisti imperiesi arrestati, vengano liberati subito»*

«Esprimiamo la nostra solidarietà ai tre attivisti imperiesi arrestati in

Cisgiordania, che hanno fatto coerentemente una scelta di pace e di impegno

e, insieme a loro, ci auguriamo di poter avere pace e giustizia in

Palestina». È quanto dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Mariano

Miji, rispettivamente segretario regionale ligure e segretario provinciale

di Imperia di Rifondazione Comunista.

«La loro iniziativa rappresenta un gesto di responsabilità e di coraggio,

che si inserisce nella tradizione dell'internazionalismo e della

solidarietà tra i popoli. Essere presenti, mobilitarsi e prendere posizione

contro l'occupazione e il genocidio in Palestina significa non accettare

l'indifferenza di fronte a ciò che continua a subire la popolazione

palestinese», concludono gli esponenti di Rifondazione Comunista.