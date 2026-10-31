Agenzia nr. 1936 – Kyma Ambiente, Di Cuia (FI: “Il Comune indichi subito strategia e risorse. L’azienda e i dipendenti sono un patrimonio da salvaguardare

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - "Questa mattina sono intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle sigle sindacali sulla vertenza Kyma Ambiente, ribadendo una posizione chiara: l'azienda e i suoi dipendenti rappresentano un patrimonio della città che va salvaguardato e rilanciato. L'amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di indicare con chiarezza la strategia e le risorse che intende mettere in campo. Deve farlo subito, senza delegare ai tecnici decisioni che spettano alla politica. Non c'è più tempo da perdere: occorre scongiurare il rischio di una crisi igienico-sanitaria senza precedenti e di una nuova e ulteriore crisi occupazionale che Taranto non può permettersi".
comunicato
(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - "Questa mattina sono intervenuto alla conferenza stampa indetta dalle sigle sindacali sulla vertenza Kyma Ambiente, ribadendo una posizione chiara: l'azienda e i suoi dipendenti rappresentano un patrimonio della città che va salvaguardato e rilanciato. L'amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di indicare con chiarezza la strategia e le risorse che intende mettere in campo. Deve farlo subito, senza delegare ai tecnici decisioni che spettano alla politica. Non c'è più tempo da perdere: occorre scongiurare il rischio di una crisi igienico-sanitaria senza precedenti e di una nuova e ulteriore crisi occupazionale che Taranto non può permettersi".