IL COMUNE COMUNICA – Giornata mondiale del diabete 2026: lunedì la presentazione delle iniziative di prevenzione e screening gratuiti

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2026
LUNEDÌ A PALAZZO DELLA CITTÀ LA PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E SCREENING GRATUITI
L'obiettivo è sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di questa patologia cronica.
Alla conferenza stampa interverranno Michelangelo Cavone (assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti Civili), Francesco Giorgino (direttore dell'Endocrinologia dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari e Presidente European Association for the Study of Diabetes), Luigi Laviola (presidente della sezione regionale Puglia della Società Italiana di Diabetologia), Elvira Piccinno (direttrice facente funzione Unità Operativa Complessa Malattie Metaboliche e Diabetologia Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari), Bepi Traversa (presidente dell'Associazione Diabetici Baresi), Rossana Lacerenza (presidente dell'Associazione giovani con diabete Ba/Bat/Ta).