Scuola. Piccolotti (Avs): Si studi la pace. Le forze progressiste raccolgano la proposta della Regione Umbria. Pronta una mozione di Avs

raccolgano la proposta della Regione Umbria. Pronta una mozione di Avs*

Ieri a Perugia, nell'ambito del festival dedicato alla scuola

"Ricreazione", ho partecipato ad un dibattito in cui è stata avanzata una

proposta in cui credo molto: la Regione Umbria ha infatti proposto al

governo di inserire nelle linee guida dei programmi scolastici lo studio

della pace e dei suoi pensatori.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

Ispirata dal filosofo perugino, Aldo Capitini, figura di rilievo del

pensiero nonviolento italiano, l'obiettivo – prosegue la deputata

rossoverde della Commissione Cultura alla Camera – è portare all'attenzione

del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del

governo tutto, la possibilità di inserire nei programmi scolastici lo

studio dei filosofi e dei pensatori della pace, della nonviolenza e del

disarmo. È stato un momento importante che parla al presente. Oggi, più che

mai, con le guerre che attraversano e stravolgono il mondo e una corsa al

riarmo che fa paura, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi non possiamo

raccontare solo la storia dei conflitti: dobbiamo dare loro gli strumenti

per immaginare e costruire alternative nonviolente. Educare alla pace

significa formare cittadini e cittadine consapevoli.

Per questo chiedo che tutte le forze progressiste raccolgano questa

proposta e la faccia propria. Come Alleanza Verdi e Sinistra – conclude

Piccolotti – siamo pronti a farlo: preparerò una mozione per portare la

questione in Parlamento.