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Politica Interna

Manovra, Ghio (PD): governo vuole demolire la sanità pubblica. A rischio il diritto universale alla cura

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - «La sanità pubblica è un patrimonio fondamentale del Paese e non possiamo permettere che venga progressivamente indebolita.
Le risorse stanziate dal Governo sono insufficienti a garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale e a rispondere ai bisogni dei cittadini.
Preoccupa una manovra che privilegia misure spot rispetto agli investimenti strutturali necessari per assicurare il diritto alla salute.
Il bonus da 300 euro agli anziani rischia di diventare il simbolo della rinuncia a garantire cure adeguate attraverso il servizio pubblico.
Non possiamo accettare che il diritto alla cura dipenda sempre più dalle disponibilità economiche delle persone.
La sanità pubblica deve garantire universalità, equità e accesso alle prestazioni, senza lasciare indietro nessuno.
Il Governo ascolti la Conferenza delle Regioni e metta in campo risorse adeguate per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale». Lo dichiara Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.

Roma, 30 ottobre 2026

(AGENPARL)
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