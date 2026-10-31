Maltempo del 21 ottobre, ricognizione dei danni alle aziende agricole

Per sostenere la richiesta di aiuti e il riconoscimento dello stato di calamità

Il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese , informa che l'Amministrazione comunale ha avviato una ricognizione urgente dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 21 ottobre 2026.

L'Ufficio Agricoltura invita tutti i proprietari e conduttori di aziende agricole, nonché i produttori e gli altri soggetti interessati, a trasmettere una segnalazione dettagliata dei danni riscontrati, così da consentire una prima quantificazione delle perdite che hanno interessato il comparto agricolo locale.

L'obiettivo è acquisire nel più breve tempo possibile un quadro concreto e documentato della situazione, da sottoporre agli organi regionali e ministeriali competenti, anche in vista delle iniziative istituzionali necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità e l'attivazione degli strumenti di sostegno e dei fondi di solidarietà previsti dalla normativa vigente.

L'invito è rivolto a tutte le aziende agricole del territorio monopolitano, senza alcuna distinzione legata all'appartenenza o all'iscrizione ad associazioni e organizzazioni di categoria.

Le segnalazioni dovranno riportare i dati identificativi dell'azienda e la localizzazione dei terreni, i riferimenti catastali, le colture danneggiate e una descrizione dei danni. Sarà inoltre necessario indicare, per quanto possibile, la superficie interessata e una stima quantitativa ed economica delle perdite produttive. Dovranno essere segnalati anche eventuali danni a fabbricati rurali, serre, impianti e infrastrutture aziendali. È particolarmente utile allegare fotografie e ogni altra documentazione in grado di comprovare l'entità dei danni.

Considerata l'urgenza di rappresentare tempestivamente la situazione agli enti sovracomunali, l'Amministrazione invita tutti gli operatori agricoli interessati a presentare le proprie segnalazioni nel più breve tempo possibile.

La collaborazione degli agricoltori sarà determinante per ricostruire con precisione la portata dei danni e sostenere le iniziative a tutela di un settore fondamentale per l'economia e il territorio di Monopoli.

AVVISO PUBBLICO : [ | ]