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Politica Interna

Cortei. Montaruli (FdI): Campo largo in piazza al fianco di Askatasuna che ferisce polizia

RedazioneBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - "Nelle stesse piazze dei violenti che tentano di sfondare i cordoni e feriscono i poliziotti, lanciano uova contro la prefettura o mettono manichini di Giorgia Meloni a testa in giù, c'è tutto il Campo Largo: dai No Tav tanto cari al PD della Schlein, agli alleati di coalizione AVS con Grimaldi, fino al M5S con Appendino e compagnia. Sono tutti esponenti di primo piano, che confermano una pericolosa accondiscendenza con chi devasta e aggredisce ribadita da un'eterna assenza di prese di distanza. Non basta una call per non far vedere la realtà. Troppa morbidezza con frange estremiste che dovrebbero essere solo rifiutate, cacciate, isolate anziché coccolate e cercate nella disperazione di far numero e averne il consenso. È uno schiaffo a quello Stato che vuole garantire libertà ma anche ordine, che non può piegarsi agli aska-scagnozzi, alle provocazioni, alle minacce, ai lanci di uova o pietre".

(AGENPARL)
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