PROSECCO CYCLING DA RECORD: 2600 ISCRITTI, SOLD OUT A UN PASSO – VENERDI’ A VILLA SANDI MEETING INTERNAZIONALE SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE | Comunicato Stampa

PROSECCO CYCLING DA RECORD: 2600 ISCRITTI, SOLD OUT A UN PASSO

Ottocento stranieri, in rappresentanza di 29 nazioni e quattro continenti, per l’evento che domenica 28 settembre porterà gli appassionati a pedalare tra le colline del Prosecco. Venerdì sera a Villa Sandi il Meeting Internazionale sulla Mobilità Sostenibile con gli organizzatori degli eventi cicloamatoriali più importanti e partecipati al mondo

Il sold out è ormai vicino. A un colpo di pedale, verrebbe da dire. La Prosecco Cycling si prepara per un’altra edizione da record: sono già 2.600 gli appassionati che domenica 28 settembre pedaleranno nel cuore delle colline del Prosecco, lasciandosi conquistare dagli splendidi panorami e dall’ospitalità delle terre che appartengono al Patrimonio dell’Unesco. Le iscrizioni, chiuse dal 19 settembre, riapriranno venerdì 26 e sabato 27 settembre, alla Tenuta Villa Sandi di Valdobbiadene, tradizionale quartier generale dell’evento.

I numeri confermano il crescente appeal della Prosecco Cycling: 800 gli stranieri iscritti, in rappresentanza di 29 nazioni e quattro continenti. Annunciati al via appassionati provenienti da Stati Uniti e Canada, Argentina e Australia, Hong Kong e Giappone, Brasile e Messico, oltre che da larga parte dell’Europa. Circa 1.800 i pernottamenti certificati sul territorio tra ciclisti e accompagnatori e, dato ugualmente significativo, il 70% di essi si fermerà tra le colline del Prosecco per almeno due notti. Record che si aggiunge a record, considerando che in 21 anni (questa è la ventiduesima edizione) la Prosecco Cycling ha portato a pedalare circa 55 mila appassionati da 35 Paesi.

Anche l’edizione 2025 sarà caratterizzata da un unico percorso che si svilupperà per 100 km con 1510 metri di dislivello, coinvolgendo, direttamente o indirettamente, tutti e 15 i Comuni della Denominazione. Il tracciato è collinare, ma senza eccessive asperità. La Prosecco Cycling è un evento aperto a tutti gli appassionati: persino a quelli con la bici a pedalata assistita. Alla Prosecco Cycling non vincono i più veloci, tutt’altro. La festa raggiunge l’apice con l’arrivo dell’ultimo classificato. Perché, come sempre, alla Prosecco Cycling la festa inizia – davvero – alla fine.

VINCE CHI VA PIANO – Alla Prosecco Cycling non fa difetto l’originalità, la capacità di proporre nuove idee per rendere l’evento sempre più coinvolgente. La novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di una sorta di “tempo minimo”: chi concluderà il percorso tra le splendide colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene prima delle 11.40 non entrerà in classifica. Considerando che la partenza in Piazza Marconi a Valdobbiadene è prevista alle 8.30, significa che i partecipanti alla Prosecco Cycling 2025 non potranno giungere al traguardo in meno di 3 ore 10’. Ne uscirà rafforzato l’invito che da sempre la Prosecco Cycling rivolge ai partecipanti – pedalate senza fretta, alzate la testa dal manubrio e godetevi il paesaggio che incontrerete lungo il tragitto tra i vigneti – ma soprattutto l’evento di Valdobbiadene offrirà un’esperienza ancora più inedita e coinvolgente: perché da queste parti, dove la festa inizia alla fine, non c’è motivo per spingere sempre a fondo sui pedali.

“Prosecco Cycling diventerà il primo evento ciclistico al mondo in cui i partecipanti non potranno arrivare al traguardo prima dell’orario stabilito dall’organizzazione: chi lo farà, non entrerà in classifica – conferma Massimo Stefani, executive manager della Prosecco Cycling -. È una scelta che garantisce maggior sicurezza e renderà la corsa ancora più originale e divertente. Un evento godibile da tutti, senza alcuna esasperazione e perfettamente in linea con le scelte organizzative da tempo adottate alla Prosecco Cycling”. Per rispettare le indicazioni cronometriche, c’è anche la novità di un “quick stop” – una sosta breve – a Col San Martino: una fermata gourmet a base di trippa e Prosecco. Da non perdere. Dopo la sosta, ripartenza alle 11.20 per pedalare, a ritmo controllato, per gli ultimi 13 chilometri sino al traguardo.

GRAND TOUR GOURMET – Di corsa a scoprire i piatti tipici del territorio e a brindare con il Prosecco Docg. Gli iscritti alla Prosecco Cycling troveranno nel pacco omaggio un buono sconto di 15 euro che potranno utilizzare sino al 5 ottobre per pranzare o cenare in locali selezionati per la qualità dei loro prodotti. Il Grand Tour Gourmet sarà una vera e propria rassegna enogastronomica che inizierà già venerdì 26 e sabato 27 settembre alla Tenuta Villa Sandi e continuerà per tutta la domenica, con le fermate gourmet lungo il percorso della Prosecco Cycling: a Refrontolo il classico Tiramisù, che per l’occasione verrà proposto anche con una variante al passito di Refrontolo Docg, a San Pietro di Feletto la tradizionale fermata con Prosecco e scampi e a Col San Martino la novità con trippa e Prosecco. Tagliato il traguardo in Piazza Marconi a Valdobbiadene i partecipanti alla Prosecco Cycling troveranno i ragazzi delle scuola alberghiera “Giuseppe Maffioli” di Castelfranco (ben sei le classi impegnate nell’attività) che proporranno degustazioni a base di Casatella Trevigiana DOP, Prosciutto Veneto DOP e Trota del Sile, abbinate al Prosecco Superiore DOCG, servito dagli alunni dell’Istituto “Cerletti” di Conegliano. E poi ancora, nello splendido scenario di Villa dei Cedri, sua maestà lo Spiedo dell’Alta Marca Trevigiana.

MEETING INTERNAZIONALE SULLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE – Prosecco Cycling è da tempo impegnata in un progetto di mobilità sostenibile, denominato World Cycling Sustainable Events, che unisce alcuni degli eventi cicloamatoriali più importante e partecipati al mondo: il TD Five Boro Bike Tour di New York, il Cape Town Cycle Tour e la RBC GranFondo Whistler di Vancouver. Insieme alla Prosecco Cycling fanno circa 75 mila appassionati in bicicletta in un anno. L’obiettivo del World Cycling Sustainable Events? Sviluppare e promuovere concretamente progetti sulla mobilità sostenibile a livello globale, oltre a migliorare le buone pratiche degli stessi eventi sotto il profilo della tutela ambientale. Se ne parlerà venerdì 26 settembre, alle 18, in un incontro – il primo al mondo – che, nello splendido contesto di Villa Sandi, a Crocetta del Montello, coinvolgerà gli organizzatori del TD Five Boro Bike Tour di New York, del Cape Town Cycle Tour, della RBC GranFondo Whistler e della Prosecco Cycling, oltre a una delegazione governativa della città metropolitana di Tokyo e agli organizzatori della Rainbow Bridge Ride, l’evento cicloamatoriale più importante del Giappone, a sua volta interessato ad entrare nel progetto in un prossimo futuro.

