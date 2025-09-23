Comunicato stampa: Settimana dell’allattamento.

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA
SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO MATERNO 2025
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia aderisce anche quest’anno alla
Settimana mondiale per l’allattamento materno che ricorre dal 1° al 7 ottobre.
Il titolo per l’edizione 2025 è Priorità Allattamento: Creare Reti Sostenibili e l’oggetto
rientra principalmente nelle aree tematiche del Pianeta e della Prosperità dell’Agenda
2030.
Il riflettore della #SAM2025 torna ad accendersi sull’ambiente e sul cambiamento
climatico.
La campagna sottolinea quanto sia importante riconoscere la priorità dell’allattamento, a
partire dalla costruzione di sistemi di sostegno solidi e sostenibili.
Avere un ambiente che sostiene l’allattamento non è di aiuto solo alle famiglie, ma
contribuisce significativamente a ridurre l’impatto ambientale associato
all’alimentazione artificiale.
Gli obiettivi della #SAM2025 sono:
Informare le persone sul ruolo che hanno nel creare realtà sostenibili a sostegno
dell’allattamento.
Radicare l’idea che il costante sostegno all’allattamento è un elemento cruciale ai
fini della sostenibilità ambientale.
Allearsi con i soggetti e le organizzazioni per incrementare la collaborazione e il
sostegno all’allattamento.
Attivare interconnessioni fra i sistemi di sostegno all’allattamento nell’ottica di una
maggiore sostenibilità ambientale.
Le attività si articoleranno in 2 momenti distinti, di cui uno di approfondimento sul tema, a
cura del Servizio SeiDonna del Comune di Cervia; l’altro, invece, a cura della Biblioteca
Maria Goia, con letture per mamme e papà.
A seguire il programma dettagliato delle iniziative:
Sabato 4 ottobre 2025 ore 10.00
La rete invisibile: sostegno, protezione e cura dell’allattamento.
L’incontro esplorerà il ruolo delle reti informali e istituzionali nel supportare le madri
durante il percorso dell’allattamento. Un momento di confronto e condivisione aperto a
tutti.
Interviene Giulia Manfredini Puericultrice e Docente Allattamento e Nutrizione presso
l’Istituto Tecnica 2000.
A cura del Servizio SeiDonna.
Via Papaveri n. 43 – Sala Malva Nord Cervia
Lunedì 6 ottobre 2025 ore 16.45
Tienimi vicino: letture condivise ad alta voce per genitori e bambini.
Un pomeriggio dedicato alla lettura ad alta voce, pensato per rafforzare il legame tra
genitori e figli attraverso storie e racconti.
A cura della Biblioteca Maria Goia.
Via Circonvallazione E. Sacchetti n. 111 – Biblioteca Maria Goia
Inoltre, si ricorda come, durante le edizioni precedenti della SAM, il Comune di Cervia,
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA