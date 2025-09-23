AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 24 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

AULA

📌 9.30 e 16.15 Esame:

•⁠ ⁠DL Giustizia

•⁠ ⁠Rendiconto e assestamento

•⁠ ⁠Mozioni settore cinema

•⁠ ⁠Mozione trasferimento risorse statali agli enti locali.

📌 15 Question time con i Ministri: Bernini, Lollobrigida e Foti

Termine votazioni pomeridiane in Aula –> CAPIGRUPPO (odg: calendario ottobre 2025)

8.30 Giunta autorizzazioni

COMMISSIONI

📌8.30_Anagrafe tributaria_ Audizione su riservatezza dati dei contribuenti (Banca d’Italia)

📌8.30_Femminicidio_ Audizione sulla violenza economica (associazione “PARI. Insieme contro la violenza di genere)

📌8.30_Difesa_Audizioni sull’efficienza operativa del personale militare (Franco Aversa, già ordinario ematologia Università Parma; Luigina Romani, già ordinario patologia Università Perugia)

📌8.45_Insularità_ Audizione Direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, (C.A.S.), Calogero Franco Fazio (videoconferenza)

📌13.45_Ambiente_ Audizione su incarico Commissario straordinario per caserma «Boscariello» Napoli e comando vigili del fuoco Barletta, Andria e Trani (Provveditore interregionale opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Lorenza Dell’Aera – videoconferenza)

📌14_Rischio sismico e idrogeologico_ Audizione di Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara

📌14_Copasir_ Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise

📌14_Femminicidio_Audizione sulla violenza di genere online (Procuratore Aggiunto Roma, Giuseppe Cascini)

📌14_Ciclo rifiuti_ Audizione su contraffazione di prodotti agroalimentari (generale Crescenzo Sciaraffa, Comandante nucleo speciale beni e servizi Guardia di Finanza)

📌14 o termine p.m. Aule Camera e Senato_Insularità_ Audizione Assessore infrastrutture e mobilità Regione Siciliana, Alessandro Aricò (videoconferenza)

📌14_Attività produttive_Audizioni su possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni (CGIL, CISL, UIL, UGL, Enel green power)

📌14 e 15.40_Politiche Ue_Audizioni su Legge di delegazione europea 2025 (Guido D’Ubaldo, Presidente Ordine giornalisti Lazio; Carlo Bartoli, Presidente Consiglio nazionale Ordine giornalisti; ANIMA Confindustria, Federazione della meccanica varia; Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE); Farmindustria; Federchimica; Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisici)

EVENTI

📌 10 – Sala del Refettorio – Convegno: Nodi intermodali, logistica e mobilità: innovazione e sostenibilità per la competitività del sistema Italia. Partecipa il Segretario di Presidenza, Alessandro Colucci – Diretta webtv

📌 15 – Sala del Refettorio – Dopo il progetto. Partecipa Paolo Trancassini, Questore della Camera – Diretta webtv

📌 17.30 – Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina – Inaugurazione della mostra: Franco Venanti. Arte per un neo umanesimo, a cura di Andrea Baffoni. Partecipa Paolo Trancassini, Questore della Camera – Dirett webtv. La mostra è visitabile fino a venerdì 26, dalle 11 alle 19.

CONFERENZE STAMPA

📌 10 Le proposte di Azione. Matteo Richetti

📌 11.30 Verso un futuro carbon neutral: la nuova strategia di decarbonizzazione del cemento. Massimo Milani

📌 13 Iniziative per la canonizzazione del Beato Bartolo Longo. Sergio Costa

📌 14.30 Le proposte di AVS per il Mezzogiorno. Nicol Fratoianni

📌 17.30 “Cricket diplomazia, strumento del Commonwealth per la pace”. Fabio Porta