Mondiali Militari Siviglia 2025 – Dieci medaglie per la scherma azzurra, Italia leader del Medagliere

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 MONDIALI MILITARI SIVIGLIA 2025 – DIECI MEDAGLIE PER LA SCHERMA AZZURRA!
CONQUISTATI BEN 5 TITOLI IRIDATI, ITALIA LEADER INDISCUSSA DEL
MEDAGLIERE
SIVIGLIA – Le medaglie d’oro di Giulio Lombardi e Camilla Mancini nel
fioretto, insieme al doppio argento nella sciabola griffato da Mattia
Rea e Rossella Gregorio, hanno chiuso ieri nel segno dell’Italia i
Campionati del Mondo Militari Siviglia 2025. Per la spedizione
interforze varata dallo Stato Maggiore della Difesa il ricco bottino
finale racconta di ben 10 medaglie: cinque ori, tre argenti e due bronzi
che valgono l’indiscussa vittoria del Medagliere per Nazioni.
Nella quinta e ultima giornata, dedicata alle finali delle gare
individuali, sono arrivati gli ultimi due titoli iridati per la
delegazione italiana. Nel fioretto maschile ha trionfato Giulio
Lombardi: il portacolori delle Fiamme Gialle ha superato nell’ultimo
atto il polacco Jan Jurkiewicz con il punteggio di 14-10.
Ancor più schiacciante, nella stessa specialità ma al femminile, è stata
la vittoria di Camilla Mancini. La fiorettista della Guardia di Finanza
ha dominato e fatto suo l’assalto per l’oro: 15-7 alla francese Ysaora
Thibus e Tricolore di nuovo sul gradino più alto del podio.
Altre due medaglie d’argento, invece, sono arrivate dalla sciabola. Tra
le donne Rossella Gregorio è stata battuta in finale dalla francese
Sarah Noutcha per 15-9, mentre nella prova degli uomini Mattia Rea è
stato fermato sul 15-10 dal polacco Szymon Hryciuk. Per entrambi i
portacolori dei Carabinieri, comunque, due secondi posti di valore che
arricchiscono ulteriormente il bottino dell’Italia in questa kermesse
sulle pedane spagnole.
La spedizione italiana, guidata dal colonnello Stefano Bianca nel ruolo
di Capo delegazione e dai tecnici Gabriele Anfora e Giovanni Sirovich,
ha chiuso così con dieci medaglie, merito degli atleti dei gruppi
sportivi di Aeronautica Militare, Carabinieri, Fiamme Gialle ed
Esercito.
Cinque gli ori firmati dalle squadre di sciabola femminile (Rossella
Gregorio, Rebecca Gargano, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli),
spada femminile (Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Carola Maccagno e
Roberta Marzani) e sciabola maschile (Leonardo Dreossi, Daniele
Franciosa, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea), mentre a livello individuale
si sono laureati campioni mondiali militari i fiorettisti Giulio
Lombardi e Camilla Mancini.
Tre le medaglie d’argento, conquistate dal team di fioretto maschile
(Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi e Lorenzo Nista) e
nella sciabola individuale da Rossella Gregorio e Mattia Rea.
Infine, i due bronzi griffati dalla formazione di fioretto femminile
(Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena
Tangherlini) e individualmente dalla sciabolatrice Rebecca Gargano.
La partecipazione della scherma italiana alla 48^ edizione del _World
Military Fencing Championship _è stata voluta dallo Stato Maggiore della
Difesa che ha affidato l’organizzazione interforze all’Aeronautica
Militare, con il supporto della Federazione che ha convocato in Spagna
gli arbitri internazionali Carlo Avallone, Andrea Caldarulo e Pietro
Frezza. Al Mondiale Militare 2025 hanno partecipato in tutto 17 Paesi:
conquistando 10 delle 36 medaglie che erano in palio, in 12 gare
dall’importante livello tecnico, l’Italia ha così ribadito la propria
forza e competitività.
QUI TUTTI I RISULTATI [1]
IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI MILITARI 2025
#
NAZIONE
ORO
ARGENTO
BRONZO
TOTALE
1
Italia
5
3
2
10
2
Polonia
2
3
2
7
3
Ucraina
2
1
2
5
4
Francia
1
1
2
4
5
Ungheria
1
1
1
3
6
Belgio
1
0
0
1
7
Svizzera
0
1
2
3
8
Corea
0
1
1
2
9
Romania
0
1
0
1
_foto liberamente pubblicabile_
Dario Cioffi
Addetto Stampa
Federazione Italiana Scherma
Viale Tiziano 74, ROMA
http://www.federscherma.it [2]
Links:
——
[1]
Tutti i risultati della scherma italiana ai Mondiali Militari di Siviglia 2025
[2] http://www.federscherma.it