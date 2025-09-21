(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *LA REGATA DI BURANO CHIUDE LA STAGIONE REMIERA 2025. OGGI LA SFIDA
DELLE 7 CATEGORIE IN GARA* ——————————————
La Stagione Remiera 2025 è giunta al termina con la Regata di Burano, che si
è disputata, questo pomeriggio, nelle acque dell’isola con partenza, intorno
alle 15, in prossimità del pontile ACTV.
Successivamente il percorso di gara è proseguito lungo il Canale di Burano,
giro del 1° “paleto” all’altezza della confluenza con il Canale di S.
Felice, ritorno sempre per il Canale di Burano, giro del 2° “paleto” a
Torcello e arrivo davanti all’apposito pontincino.
Ben 7 le categorie che si sono sfidate a colpi di remo: Schie su mascarete a
due remi, a seguire le Maciarele Junior su mascarete a due remi, le Maciarele
Senior su mascarete a due remi, le Giovanissime su mascarete a due remi, i
Giovanissimi su pupparini a due remi, le Donne su pupparini a due remi, e
infine gli Uomini su gondole a due remi.
La manifestazione sportiva è considerata da atleti, tifosi e appassionati
come la “Rivincita della Regata Storica”, disputatasi domenica 7 settembre
nelle acque del Canal Grande.
Ottimo inizio per Noah Spinazzi e Sebastiano Vadalà arrivati primi nella
categoria Schie su mascarete a due remi. Secondo posto per Mattia Diana e
Karol Ciccarelli; terzi invece Sebastiano Memo e Giacomo Busato. Il quarto
posto è stato ottenuto da Giacomo Boux ed Eugenio Lucio Rizzo.
Nella categoria Maciarele Junior su mascarete a due remi, ottimo primo posto
per Leonardo Capo e Lisa Ballarin. Il secondo posto invece è andato a
Giovanni Sinigaglia e Nicolò Seno; terzo posto per Emilio Smerghetto e
Simone Scarpi Rui e infine i quarti sono stati Gabriele Callegari e Marisol
Ludena.
Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Maciarele Senior su mascarete
a due remi sono stati Mattia Furian e Alvise Favaretto; secondo posto per
Andrea Costantin e Jacopo Pierantozzi; sono arrivati terzi invece Michele
Boux ed Emanuel Bonora. Quarto posto infine per Luca Micaglio e Gabriele
Scarpa.
Grande attenzione del pubblico per le due categorie dei giovanissimi. Per le
Giovanissime hanno vinto Alice Sarto e Giulia Spolaor con la mascareta color
rosso. Secondo posto per Gaia e Giulia D’Este con la mascareta color celeste;
terze invece Teresa e Angela Pinzan con la mascareta viola; il quarto
posto è andato ad Alessia Spolaor e Giada Graziella Gavagnin con la
mascareta color arancio.
Per la categoria dei Giovanissimi ad aggiudicarsi il podio sono stati Samuele
Smerghetto e Alessandro Nardin a bordo del pupparino color arancio. Secondi
classifocati sono stati Nicolò Callegari e Gianluca Rinaldin con il
pupparino color rosso; terzi invece Alvise Redolfi Tezzat e Riccardo Vorano
sul bianco e quarti Nicolò Padoan e Giovanni Andrea Rendine sul pupparino
viola.
Molto combattuta anche la sfida delle Donne su pupparini a due remi che ha
visto primeggiare Silvia Bon e Debora Scarpa sul pupparino rosso; seconde
classificate Luisella Schiavon e Lara Vignotto sul bianco; terzo posto per
Elena Almansi e Viola Ghigi sul pupparino canarin. Infine quarte sono state
Rachele Odessa e Giulia Tagliapietra sul pupparino viola.
Per la categoria degli Uomini a farla da padroni sono stati Andrea Ortica e
Jacopo Colombi a bordo della gondola color rosa. Secondi classificati Matteo
Zaniol e Trabuio Nicolò sulla gondola rossa; terzo posto per Roberto e
Renato Busetto sulla canarin; sono infine arrivati quarti Alvise D’Este e
Mattia Colombi sulla gondola arancio.
Ad attendere i vincitori le bandiere colorate consegnate dal consigliere
delegato del sindaco alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, che ha
sottolineato quanto questa Stagione Remiera 2025 abbia avuto “un bilancio di
chiusura sicuramente positivo e inclusivo nei confronti di tutte le età che
hanno deciso di sfidarsi. Ci vediamo il prossimo anno con la stagione 2026
che speriamo sia altrettanto positiva come questa”.
Venezia, 21 settembre 2025
