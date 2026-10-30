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Politica Interna

INCHIESTA SISMA, PAVANELLI (M5S): IN FDI FISCHIETTANO COME NULLA FOSSE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - ROMA, 29 OTT. – "L'inchiesta sulla ricostruzione post-Sisma che scuote le
Marche è l'ennesimo colpo al cuore dei terremotati del cratere del 2016.
Milioni di euro pubblici dirottati in mano a delinquenti, documenti
distrutti, intercettazioni irricevibili, corruzione diffusa: uno schifo. Il
governatore marchigiano Acquaroli che fa spallucce. Però, o se l'è fatta
fare sotto il naso dal suo vecchio capo di gabinetto, oppure sapeva e non
ha detto nulla. In Fratelli d'Italia fischiettano come nulla fosse, ma
Guido Castelli. O lui o Meloni devono venire in aula a riferire. Non può
passare sempre tutto in cavalleria: la premier può anche abbandonare
Acquaroli al suo destino, non ce ne frega nulla, ma i terremotati
pretendono risposte ed è giusto che le abbiano. Meloni chiede agli altri di
condannare le violenze: i torbidi affari che lambiscono la giunta

(AGENPARL)
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