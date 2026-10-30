MANOVRA, BARZOTTI (M5S): SU PENSIONI FDI SMENTISCE SALVINI, ‘FORNERO’ VIVA E VEGETA

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - ROMA, 29 OTTOBRE 2026 – "A ventiquattr'ore di distanza dalla televendita di Giorgia Meloni, non solo non c'è uno straccio di testo della legge di Bilancio ma in maggioranza si apre addirittura una crepa nientemeno che sulle pensioni. Al ministro Salvini, che ieri, in un video in cui con tanto di fiatone annunciava il varo di Quota 64, risponde oggi il responsabile economico di FdI Osnato, il quale non solo ammette candidamente che il Governo non ha cancellato la legge Fornero ma avanza l'ipotesi che i fondi accantonati per la flessibilità in uscita possano essere usati per altre non meglio precisate 'misure sociali'. Insomma, sulla Manovra l'esecutivo più longevo della Repubblica deraglia alla prima curva. Sulla previdenza, FdI, Lega e Forza Italia hanno preso in giro milioni di elettori, a cui avevano promesso di superare la 'Fornero' che, invece, è viva e vegeta. Il resto è propaganda". Lo afferma in una nota la deputata del M5S Valentina Barzotti.
Trending
- INVITO CONFERENZA STAMPA giovedì 5 NOVEMBRE “Amico Atletico” — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA
- Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819, il Tribunale di Perugia risponde all’istanza di accesso agli atti: il Presidente richiama le competenze del giudice delegato
- Pacifico: gli studenti del Liceo Artistico Buonarroti di Latina occupano per il diritto allo studio. Ascoltiamo le loro esigenze, non tagliamo la scuola per finanziare le armi
- Giustizia, domani martedì 3 novembre Costa e Caiazza presentano gli “Stati Generali dei Garantisti
- Milano Cortina 2026, la Corte dei conti risponde ad Agenparl: sui controlli Simico rinvio alla relazione pubblicata
- Domani ore 12.30 Conferenza stampa a eXtraBO – A Casalecchio la 32esima edizione della Festa di San Martino
- AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
- Comunicato Stampa 1927/2026 Oltre un milione per nuovi boschi e parchi urbani. Presidente Stefani e assessori Bond e Venturini: “Misura per affrontare caldo e migliorare qualità dell’aria. Progetti duraturi solo con specie autoctone da mantenere per almeno 20 anni
- Fdi presenta Manifesto sulla transizione ecologica dell’Automotive
- Piano Mattei, audizione martedì e mercoledì – Diretta webtv
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu