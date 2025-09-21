GOLF – Juan Carlo Ritchie domina l’Italian Challenge Open e vola sul DP World Tour

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Italian Challenge Open
Final scores
Player
Country
EUR€
Points
JC RITCHIE
48,000.00
320.00
Christofer RAHM
27,000.00
180.00
Robin PETERSSON
27,000.00
180.00
Brandon KEWALRAMANI
15,000.00
100.00
Lars VAN DER VIGHT
15,000.00
100.00
Steven BROWN
15,000.00
100.00
Jeppe Kristian ANDERSEN
9,600.00
64.00
David HORSEY
7,400.00
49.33
Lars VAN MEIJEL
7,400.00
49.33
Callum FARR
7,400.00
49.33
Will ENEFER
5,850.00
39.00
Lorenzo SCALISE
5,850.00
39.00
James MEYER DE BECO
4,650.00
31.00
Matthis BESARD
4,650.00
31.00
Borja VIRTO
4,650.00
31.00
Tom LEWIS
4,650.00
31.00
Daniel RODRIGUES
4,650.00
31.00
Rocco REPETTO TAYLOR
4,650.00
31.00
Albert BONETA
3,115.00
20.76
Tobias JONSSON
3,115.00
20.76
Jovan REBULA
3,115.00
20.76
Adri ARNAUS
3,115.00
20.76
Martin SIMONSEN
3,115.00
20.76
Oliver GILLBERG
3,115.00
20.76
Lukas NEMECZ
2,700.00
18.00
Jacopo VECCHI FOSSA
2,700.00
18.00
Christofer BLOMSTRAND
2,700.00
18.00
Andrea ROMANO
2,580.00
17.20
Jack MCDONALD
2,430.00
16.20
George BLOOR
2,430.00
16.20
Baard SKOGEN
2,430.00
16.20
Per LÄNGFORS
2,430.00
16.20
Angus FLANAGAN
2,100.00
14.00
Anders Emil EJLERSEN
2,100.00
14.00
Sebastian GARCIA
2,100.00
14.00
Philipp KATICH
2,100.00
14.00
Justin WALTERS
2,100.00
14.00
Gregor GRAHAM
2,100.00
14.00
Victor PASTOR
2,100.00
14.00
Nicholas INFANTI
1,800.00
12.00
Santiago TARRIO
1,800.00
12.00
Michele ORTOLANI
1,800.00
12.00
Tiger CHRISTENSEN
1,500.00
10.00
Matt OSHRINE
1,500.00
10.00
Tomas GOUVEIA
1,500.00
10.00
Filip MRUZEK
1,500.00
10.00
Aron ZEMMER
1,500.00
10.00
James ALLAN
1,500.00
10.00
Jack FLOYDD
1,500.00
10.00
Wouter DE VRIES
1,210.00
Albin BERGSTROM
1,210.00
Giovanni BINAGHI (AM)
Victor GARCIA BROTO
1,210.00
Marc WARREN
1,095.00
Eddie PEPPERELL
1,095.00
Jiri ZUSKA
1,095.00
Daan HUIZING
1,095.00
Chris PAISLEY
1,005.00
Lucas VACARISAS
1,005.00
Christian JACOBSEN
960.00
Yente VAN DOREN
930.00
Stuart MANLEY
900.00
Maxence GIBOUDOT
855.00
Nathan COSSEMENT
855.00
Daniel YOUNG
Maximilian STEINLECHNER
Jamie RUTHERFORD
Gabriel MORGAN
Conor GOUGH
Jeremy FREIBURGHAUS
Nathan LEGENDRE
Luis MASAVEU
Jonathan CALDWELL
Alfie PLANT
Luca MEMEO
Marc HAMMER
Sébastien GROS
Andoni ETCHENIQUE
John AXELSEN
Stefano MAZZOLI
James MORRISON
Chase HANNA
Jonas BLIXT
Keanu AKINA
Lucas Nicolas FALLOTICO
Toby HUNT
Anton ALBERS
Robin SCIOT-SIEGRIST
Roope KAKKO
Alessandro NODARI
Quim VIDAL
Ronan KLEU
Alvaro HERNANDEZ CABEZUELA
Jorge MAICAS
Matt SHARPSTENE
Benjamin FOLLETT-SMITH
Euan WALKER
Romain WATTEL
Enrico DI NITTO
Bryce EASTON
Damien PERRIER
Bradley BAWDEN
Max KENNEDY
Joshua GRENVILLE-WOOD
Dermot MCELROY
Ludovico ADDABBO
Michele FERRERO (AM)
Filippo CELLI
Vince VAN VEEN
Rhys ENOCH
Pedro FIGUEIREDO
Benjamin RUSCH
Filippo PONZANO (AM)
Oliver FARR
Palmer JACKSON
Manfredi MANICA
Félix MORY
Tomás BESSA
Hurly LONG
Liam NOLAN
Lauri RUUSKA
Alejandro AGUILERA
Renato PARATORE
Haraldur MAGNUS
Javier BARCOS GARBAYO
Will HOPKINS
Nick BACHEM
Jack DAVIDSON
Craig HOWIE
Velten MEYER
Jonathan GØTH-RASMUSSEN
Gustav FRIMODT
Flavio MICHETTI
Alexander SETTEMSDAL
Hayden HOPEWELL
John GOUGH
Robert MORAN
Kiet VAN DER WEELE
Sebastian VIDA
Giovanni MANZONI
Benjamin KEDOCHIM
George MASON
Christoffer BRING
Wilco NIENABER
