Comunicato stampa FISE del 21 settembre – Sport Equestri. Salto ostacoli: Italia seconda nella Coppa delle Nazioni LLN di St. Tropez-Gassin, qualificata per la finale di Barcellona

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 COMUNICATI STAMPA
Salto ostacoli: Italia seconda nella Coppa delle Nazioni LLN di St. Tropez-Gassin, qualificata per la finale di Barcellona (
http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21432:salto-ostacoliitalia-seconda-nella-coppa-delle-nazioni-lln-di-st-tropez-gassin,-qualificata-per-la-finale-di-barcellona&catid=23:salto-ostacoli&Itemid=1189&idU=1&acm=91759_603
Missione compiuta per il salto ostacoli azzurro che a St. Tropez-Gassin, in Francia, ha meritatamente conquistato sul campo il pass per la finale
della Longines League of Nations™ di Barcellona (2-5 ottobre).
Questo era infatti l’obiettivo del Team Italia che ha affrontato la Coppa delle Nazioni dello CSIO5* transalpino, ultima qualificante per la finale.
Un obiettivo raggiunto in maniera brillante, con il secondo posto su dieci squadre al via, dal quartetto formato da Riccardo Pisani con Chatolinue PS,
Emanuele Camilli con Chacareno PS, dal carabiniere Giacomo Casadei…
