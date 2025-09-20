(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *IL COMUNE DI VENEZIA RICORDA IL PARTIGIANO SANDRO GALLO* ———–
Insegnante a Pieve di Cadore, poi al liceo scientifico “Benedetti” di
Venezia. Arrestato per un alterco con un fascista avvenuto in Piazza San
Marco, durante la notte di capodanno del 1942, fu inviato al confino per un
anno, prima ad Avezzano e poi alle isole Tremiti. Insegnante e patriota, un
combattente per la libertà: questo era Sandro Gallo.
Questa mattina, davanti alla lapide al Lido, la sezione dell’Anpi Sette
Martiri di Venezia, il Comune – con l’assessore Michele Zuin, il presidente
della Municipalità di Lido Pellestrina Emilio Guberti, alcuni consiglieri
– e diversi cittadini hanno preso parte alla deposizione della corona
d’alloro, in omaggio al sacrificio del giovane partigiano.
Con l’Armistizio dell’8 settembre 1943, Gallo ricevette dal CLN di Belluno
l’incarico di organizzare la lotta armata nel Cadore. Dopo diverse missioni,
il 20 settembre 1944, a Lozzo di Cadore, al comando di una pattuglia di
quattro garibaldini, attaccò una colonna motorizzata tedesca: fu lì che
venne ucciso, insieme a due commilitoni.
“Siamo qui per ricordare chi ha lottato per la libertà, che noi oggi
esercitiamo e della quale possiamo godere grazie ai sacrifici di persone come
Sandro Gallo: persone contrarie alla guerra e alla ricerca della pace.
Ognuno, nelle sue possibilità, deve lottare per far vincere pace e libertà,
anche di pensiero, ogni giorno” le parole dell’assessore Zuin.
Il presidente della Municipalità Guberti ha aggiunto anche un messaggio per
i giovani: “Oggi non vogliamo celebrare solo un ricordo, ma vogliamo che la
cerimonia sia monito per i ragazzi perché non si ripeta quanto avvenuto:
esprimere idee e ideali non dev’essere fatto clandestinamente, ma in un clima
di libertà”.
A Sandro Gallo è dedicata la via principale del Lido di Venezia ed è
intitolata la Sala Consiliare della Municipalità di Lido Pellestrina.
Venezia, 20 settembre 2025
