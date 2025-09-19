Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Comunicato stampa n. 9.014
Welfare, martedì 23 evento di presentazione delle misure di conciliazione Famiglia-Lavoro
Benevento, 19 settembre 2025 – Si svolgerà martedì 23 settembre, alle ore 17:30, presso l’ex Colonia Elioterapica Francesco Cossiga di Benevento in via Romoaldo II, l’evento di presentazione delle misure di conciliazione Famiglia-Lavoro, misura di inclusione attiva messa in campo dall’Ambito Territoriale B1 – Capofila Comune di Benevento e Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.
Alla presenza del Sindaco Clemente Mastella, dell’Assessore alle Politiche  Sociali Carmen Coppola e del Dirigente dei Servizi Sociali e coordinatore dell’Ambito B1, Gennaro Santamaria, verranno illustrate le iniziative volte a rafforzare i servizi di supporto per le famiglie e a promuovere un equilibrio sostenibile tra lavoro e vita privata, con particolare attenzione al ruolo e all’autonomia delle donne nel mondo del lavoro. 
La misura intende contribuire in maniera significativa al rafforzamento delle iniziative di welfare aziendale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne attraverso la promozione di un sistema territoriale integrato con la promozione di servizi di informazione, orientamento e servizi di cura per le fasce di età compresa tra 0 – 36 mesi e 3 – 12 anni: è prevista l’erogazione di servizi di nido, micronido e ogni forma di servizio integrativo occorrente a facilitare le donne lavoratrici o in cerca di occupazione. L’evento sarà un’occasione per presentare i due progetti presentati alla Regione Campania, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PR Campania  2021/27 e realizzati in partenariato con l’Ambito Territoriale B1: ‘Donna In essere’ presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Bartololongo in partenariato anche con La scuola di formazione professionale La tecnica; ‘Concilia/Sannio’ presentato dall’ente di formazione professionale Gesfor Academy in partenariato anche con la cooperativa sociale Oltre le Mura e l’Associazione Futuridea. I progetti prevedono una serie di iniziative volte a facilitare la gestione degli impegni quotidiani delle donne offrendo soluzioni concrete per armonizzare le sfide professionali con le esigenze familiari e personali. 
——————————- 
Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento
Via Annunziata (Palazzo Mosti) – 82100 Benevento
http://www.instagram.com/comunedibenevento

