INVITO CONFERENZA STAMPA 22 SETTEMBRE – TREVISO URBAN TRAIL

*LUNEDI’ 22 SETTEMBRE*
alle ore* 12.00*
presso la
*SALA ARAZZI di CA’ SUGANA*
*MUNICIPIO DI TREVISO*
si terrà la conferenza stampa di presentazione del
*TREVISO URBAN TRAIL*
*4^EDIZIONE*
Interverranno:
*Alessandro Manera*, vicesindaco di Treviso
*Enrico Caldato, *presidente Corritreviso
*Nelly Mantovani,* Presidente LILT Treviso
