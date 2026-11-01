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Agroalimentare

Agricoltura, Cicala: fine settimana di ascolto 

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - “Risposte immediate e programmazione per il futuro”. Le tappe di “Coltiviamo l’Italia” a Policoro e Viggiano. Dal Governo 17 miliardi di investimenti e interventi; in Basilicata oltre 452 milioni dalla programmazione europea del CSR; pacchetto da 25 milioni per affrontare il caro energia.

Si è concluso un importante fine settimana di ascolto nei territori, con le due tappe lucane di “Coltiviamo l’Italia”, la campagna nazionale di Fratelli d’Italia dedicata all’agricoltura.

Gli incontri si sono svolti venerdì sera nel Metapontino e sabato mattina in Val d’Agri.

«Sono stati due momenti importanti di confronto con amministratori, imprese e rappresentanti del comparto – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole, Carmine Cicala –. Abbiamo ascoltato le esigenze dei territori e discusso delle sfide che le aziende affrontano, a partire dai costi di produzione e dalla tutela del reddito. Il dialogo con chi lavora ogni giorno in agricoltura è fondamentale per costruire risposte concrete».

Nel corso degli incontri è stato richiamato l’impegno del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida per il settore.
«In questi quattro anni – ha proseguito Cicala – sono stati messi in campo 17 miliardi di euro tra investimenti e interventi per l’agricoltura: un impegno senza precedenti nella storia repubblicana, che ha dato centralità alle imprese, alle filiere e alla sovranità alimentare».

Accanto alle misure strutturali, il confronto ha riguardato le azioni per contenere gli effetti del caro energia, aggravato dalle tensioni geopolitiche internazionali.

«Il Governo – ha ripreso l’assessore – ha attivato interventi straordinari, tra cui il recente stanziamento di 60 milioni di euro per il carburante agricolo. Anche la Basilicata ha predisposto un pacchetto di misure e linee di intervento da 25 milioni di euro per sostenere il comparto di fronte all’aumento dei costi legato alle tensioni geopolitiche internazionali».

La risposta all’emergenza si accompagna alla programmazione europea per lo sviluppo rurale.
«Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 – ha aggiunto – dispone di oltre 452 milioni di euro. Abbiamo già messo a bando oltre il 70% delle risorse, pari a circa 320 milioni, e pagato alle aziende 160 milioni».
Tra i prossimi interventi è previsto il bando per le filiere, con una dotazione superiore ai 40 milioni di euro.

«Siamo all’ultimo passaggio di confronto con i partner nell’ambito del Tavolo Verde. Completato questo passaggio, il bando potrà partire entro novembre. Vogliamo rafforzare la capacità delle nostre imprese di fare rete, creare valore e competere sui mercati».

«Ringrazio Fratelli d’Italia, i rappresentanti istituzionali e tutti coloro che hanno contribuito agli incontri di Policoro e Viggiano. – ha concluso Cicala – La partecipazione e il confronto di questo fine settimana confermano quanto sia importante mantenere un dialogo diretto con il mondo agricolo e accompagnare le imprese con strumenti tempestivi e una programmazione solida».

(AGENPARL)
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