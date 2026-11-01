Mosca, sventato un presunto attentato terroristico dopo un allarme degli USA: arrestato un minorenne, l’FSB ringrazia Washington

I servizi segreti russi fermano un adolescente sospettato di preparare un attacco contro il Museo-Riserva di Tsaritsyno, uno dei complessi storici più frequentati della capitale. L’ambasciata americana aveva segnalato una minaccia credibile di una possibile strage. Sotto esame fotografie pubblicate su TikTok, ricerche online su attentati e presunti collegamenti con ambienti neonazisti. Il caso riapre il dibattito sulla cooperazione antiterrorismo tra Russia e Stati Uniti, dopo il tragico precedente del Crocus City Hall del 2024.

La Russia ha annunciato il fermo di un minorenne sospettato di essere coinvolto nella preparazione di un possibile attentato terroristico a Mosca, in seguito a una segnalazione di intelligence trasmessa dagli Stati Uniti alle autorità russe.

Domenica 1° novembre 2026, il Servizio federale di sicurezza russo (FSB) ha comunicato di aver individuato e fermato un adolescente di cittadinanza russa dopo aver ricevuto informazioni su una possibile azione violenta presso il Museo-Riserva di Tsaritsyno, un vasto complesso storico e naturalistico situato nella zona meridionale della capitale.

La vicenda è emersa dopo che, sabato 31 ottobre, l’ambasciata americana a Mosca aveva diffuso un’allerta straordinaria, avvertendo della presenza di una minaccia credibile di un evento potenzialmente capace di provocare numerose vittime.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Reuters il 1° novembre, i servizi russi hanno dichiarato di aver ricevuto la segnalazione americana attraverso canali di cooperazione già esistenti e di aver successivamente avviato gli accertamenti.

L’indagine si sarebbe concentrata su contenuti pubblicati dal ragazzo su TikTok, nei quali appariva con abbigliamento tattico e un oggetto simile a un’arma automatica.

Ulteriori immagini ritraevano il Museo-Riserva di Tsaritsyno, accompagnate da una frase ritenuta sospetta dagli investigatori.

La perquisizione dell’abitazione del giovane avrebbe permesso di recuperare alcuni indumenti e accessori presenti nelle fotografie, mentre l’esame dei dispositivi elettronici avrebbe rivelato ricerche riguardanti attentati terroristici, uccisioni di massa e altri episodi di violenza.

L’FSB ha espresso pubblicamente gratitudine agli Stati Uniti per le informazioni ricevute.

Non è tuttavia ancora accertato pubblicamente che il minorenne disponesse di un’arma funzionante, di esplosivi o di un piano terroristico concretamente eseguibile. La sua eventuale responsabilità dovrà essere valutata dalle autorità giudiziarie russe.

L’allarme dell’ambasciata americana: una minaccia credibile contro Tsaritsyno

La sequenza degli avvenimenti è iniziata sabato 31 ottobre, quando l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha pubblicato un avviso urgente rivolto ai cittadini americani presenti nella capitale russa.

La comunicazione segnalava informazioni ritenute credibili riguardanti un possibile attacco capace di provocare numerose vittime presso il Museo-Riserva di Tsaritsyno.

Secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse, l’ambasciata non aveva specificato chi stesse pianificando l’azione e non aveva fornito pubblicamente informazioni sulla natura delle armi o sulle modalità dell’eventuale attentato.

L’obiettivo principale dell’avviso era consentire ai cittadini di evitare una zona considerata a rischio mentre le autorità competenti valutavano la minaccia.

Come ricostruito da Al Jazeera, la rappresentanza diplomatica americana ha invitato le persone a non recarsi nell’area e ha confermato il coordinamento con le autorità russe.

Il riferimento a una minaccia credibile indica che le autorità statunitensi ritenevano le informazioni sufficientemente affidabili da giustificare un avviso pubblico.

Non significa però necessariamente che fosse già stato identificato un gruppo terroristico organizzato o che tutti gli elementi necessari all’esecuzione dell’attacco fossero disponibili.

Le ambasciate possono diffondere comunicazioni di sicurezza anche quando alcune circostanze rimangono incerte, soprattutto se il possibile obiettivo è un luogo pubblico molto frequentato.

Il fatto che l’avviso indicasse espressamente Tsaritsyno ha consentito alle autorità russe di concentrare gli interventi su una zona precisa della città.

La risposta dell’FSB: fermato un cittadino russo minorenne

Dopo aver ricevuto l’allerta americana, l’FSB ha avviato verifiche in collaborazione con altri organismi di sicurezza.

Secondo il resoconto diffuso da Sky TG24 sulla base delle dichiarazioni dell’FSB, all’operazione hanno partecipato il Servizio federale di sicurezza, la Guardia nazionale russa, il Ministero degli Interni e il Comitato investigativo.

Domenica 1° novembre è stato annunciato il fermo di un adolescente russo.

La sua identità non è stata resa pubblica, una circostanza coerente con la necessità di tutelare i dati personali di una persona minorenne coinvolta in un’indagine penale.

Secondo quanto riferito dai servizi di sicurezza, il giovane era stato individuato attraverso contenuti diffusi online nei quali avrebbe annunciato o lasciato intendere la possibilità di commettere un’azione violenta.

L’agenzia russa Interfax, citata da Reuters, ha riportato che gli investigatori hanno collegato l’attività del ragazzo alla zona del Museo-Riserva di Tsaritsyno.

L’FSB ha inoltre dichiarato che il Comitato investigativo russo stava valutando quali provvedimenti processuali adottare.

Questa precisazione è rilevante perché il fermo non equivale automaticamente alla formulazione di un’accusa definitiva o all’apertura di un processo.

La natura esatta degli eventuali reati contestati dipenderà dall’esito delle verifiche e dalle decisioni delle autorità competenti.

Le fotografie su TikTok: abbigliamento tattico e un oggetto simile a un fucile automatico

Uno degli elementi principali della ricostruzione dell’FSB riguarda i contenuti pubblicati dal minorenne su TikTok.

Secondo i servizi russi, il ragazzo aveva diffuso fotografie nelle quali appariva con indumenti di tipo tattico, passamontagna, berretto, occhiali e cuffie.

Nelle immagini teneva in mano un oggetto che sembrava un’arma automatica.

Come riportato dal quotidiano russo Vedomosti, il materiale pubblicato comprendeva anche immagini scattate nell’area di Tsaritsyno.

Alcune fotografie erano accompagnate dalla frase inglese «I found a place», traducibile in italiano come «Ho trovato un posto».

Gli investigatori hanno ritenuto che il contenuto potesse essere collegato alla scelta di un luogo per un eventuale attacco.

Il messaggio, tuttavia, deve essere interpretato alla luce del contesto complessivo dell’indagine.

Una frase isolata non dimostra di per sé la preparazione di un attentato.

Allo stesso modo, la presenza di abbigliamento tattico o di un oggetto simile a un’arma non costituisce automaticamente una prova della disponibilità di armi funzionanti.

La rilevanza investigativa deriva dalla possibile combinazione tra immagini, contenuti minacciosi, luogo indicato e ulteriori elementi recuperati durante gli accertamenti.

Per stabilire se il materiale dimostri un progetto criminale concreto sarà necessario verificare autenticità, intenzioni, capacità operative e circostanze della pubblicazione.

La perquisizione e i contenuti trovati sul telefono

L’FSB ha dichiarato che, durante la perquisizione dell’abitazione del minorenne, sono stati recuperati indumenti e accessori corrispondenti a quelli presenti nei contenuti pubblicati sui social media.

Gli investigatori avrebbero inoltre individuato il profilo TikTok utilizzato per diffondere le fotografie e le presunte minacce.

Un altro elemento riguarda l’attività del ragazzo sulla piattaforma Telegram.

Secondo la ricostruzione di Reuters, il suo dispositivo avrebbe mostrato l’iscrizione a un canale classificato dall’FSB come neonazista.

I servizi russi hanno riferito anche della presenza di numerose ricerche online riguardanti attentati terroristici, omicidi di massa e altre azioni violente.

Le autorità considerano questi elementi rilevanti per valutare il possibile interesse del giovane verso forme di violenza estremista.

Occorre però precisare che non è stato pubblicamente dimostrato un collegamento operativo tra il minorenne e un’organizzazione terroristica o neonazista.

L’iscrizione a un canale Telegram non prova automaticamente l’appartenenza a un gruppo, così come la consultazione di contenuti violenti non equivale necessariamente alla preparazione di un reato.

L’identità del canale e gli eventuali rapporti con altre persone non sono stati chiariti nei dettagli pubblicamente disponibili.

La testata indipendente russa Meduza ha evidenziato proprio l’assenza di informazioni specifiche sul canale Telegram citato dall’FSB.

L’ipotesi di una radicalizzazione ideologica dovrà quindi essere distinta da quella di un eventuale coinvolgimento in una rete organizzata.

Tsaritsyno, un complesso storico frequentato da residenti e turisti

Il Museo-Riserva di Tsaritsyno si trova nella parte meridionale di Mosca ed è uno dei principali complessi storici e paesaggistici della città.

L’area comprende un palazzo imperiale, edifici storici, giardini, percorsi pedonali, spazi verdi e strutture dedicate alle attività culturali.

Il complesso è particolarmente apprezzato dai residenti per le passeggiate e le attività ricreative, oltre a essere frequentato dai turisti interessati alla storia e all’architettura russa.

Secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse, l’area rappresenta una delle destinazioni culturali più conosciute della zona meridionale della capitale.

La possibilità che un luogo simile venga preso di mira da un attentato è particolarmente preoccupante per le autorità, perché la presenza di visitatori, famiglie e partecipanti agli eventi culturali può creare situazioni di elevata vulnerabilità.

Le caratteristiche dell’area hanno dunque contribuito alla decisione di adottare immediatamente misure precauzionali.

Le informazioni disponibili non consentono tuttavia di determinare se il presunto obiettivo fosse un edificio specifico, un evento culturale o una zona all’aperto.

Non è stata inoltre confermata pubblicamente una data precisa per l’esecuzione dell’eventuale attacco oltre alla finestra temporale indicata nell’allerta americana.

Il parco viene chiuso e un concerto viene interrotto

La risposta delle autorità ha comportato la sospensione temporanea delle attività del complesso.

Sabato 31 ottobre, dopo la comunicazione americana, gli accessi a Tsaritsyno sono stati limitati e alcune persone già presenti nell’area sono state invitate ad allontanarsi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano indipendente The Moscow Times, l’evacuazione ha interessato anche un evento musicale in corso.

La musicista Lilia Pechenkina ha raccontato che, mentre stava eseguendo l’ultimo brano del programma, dagli altoparlanti è stato diffuso un annuncio di evacuazione.

Il personale di sicurezza avrebbe inizialmente giustificato la chiusura con motivi tecnici.

Il canale Telegram russo Baza, spesso citato per le sue fonti nell’ambiente delle forze dell’ordine, ha riferito dell’impiego di circa cinquanta agenti e della presenza di veicoli di pattuglia lungo il perimetro.

Secondo le informazioni pubblicate da Meduza, il parco è stato riaperto domenica 1° novembre.

La riapertura suggerisce che le autorità abbiano ritenuto possibile il ripristino delle normali condizioni di accesso, ma non equivale necessariamente alla conclusione di tutti gli accertamenti investigativi.

L’FSB ha dichiarato che le misure erano state adottate nell’interesse della sicurezza pubblica.

La cooperazione tra FSB e Stati Uniti: un caso significativo nei rapporti bilaterali

Uno degli aspetti più importanti della vicenda riguarda la provenienza delle informazioni che hanno portato all’intervento.

La segnalazione è arrivata dagli Stati Uniti, nonostante il rapporto tra Washington e Mosca sia segnato da forti tensioni geopolitiche.

Secondo quanto riportato da Reuters il 31 ottobre, l’FSB aveva già confermato sabato di aver ricevuto informazioni americane attraverso canali di collaborazione consolidati.

L’agenzia russa ha quindi dichiarato di aver avviato le misure necessarie per verificare la minaccia.

La circostanza dimostra che alcuni meccanismi di comunicazione tra servizi di sicurezza possono rimanere attivi anche quando i rapporti politici tra gli Stati attraversano una fase di forte contrapposizione.

La cooperazione antiterrorismo risponde infatti a un interesse condiviso: impedire attacchi contro civili e ridurre il rischio di stragi.

Uno Stato può disporre di informazioni su minacce localizzate nel territorio di un altro Paese grazie ad attività di intelligence, analisi digitale, segnalazioni o altri strumenti.

Quando tali informazioni indicano un rischio per la popolazione, la loro trasmissione può consentire alle autorità territorialmente competenti di adottare misure preventive.

L’FSB ha riconosciuto pubblicamente il contributo americano, esprimendo gratitudine per la segnalazione.

La dichiarazione rappresenta un elemento particolarmente significativo, considerando la frequenza delle accuse reciproche tra Washington e Mosca su questioni militari, diplomatiche e di sicurezza.

Cosa significa condividere informazioni di intelligence con un Paese rivale?

La trasmissione di informazioni relative a possibili attacchi terroristici è una pratica che può verificarsi anche tra Stati con relazioni politiche difficili.

Gli Stati Uniti seguono da tempo il principio del duty to warn, cioè la comunicazione a soggetti potenzialmente esposti di informazioni credibili riguardanti minacce gravi.

La segnalazione può essere indirizzata a governi stranieri quando un attentato rischia di colpire persone presenti sul loro territorio.

Questo principio ha assunto particolare importanza nei rapporti con la Russia dopo gli attentati del marzo 2024.

Come spiegato dal Washington Post nell’inchiesta sulle comunicazioni precedenti alla strage del Crocus City Hall, gli avvertimenti possono essere molto specifici, pur senza rendere pubblici i metodi utilizzati per ottenere le informazioni.

Nel caso di Tsaritsyno, la comunicazione sembra aver consentito alle autorità russe di concentrare gli accertamenti su un luogo ben individuato.

Non è però noto quali informazioni riservate siano state trasmesse dagli Stati Uniti.

Le autorità americane non hanno divulgato pubblicamente le fonti, le modalità di acquisizione o tutti gli elementi che hanno contribuito alla valutazione della minaccia.

Pertanto, non sarebbe corretto sostenere che Washington avesse identificato direttamente il minorenne prima dell’intervento dell’FSB, salvo ulteriori conferme ufficiali.

L’elemento verificato è che la segnalazione americana ha preceduto l’annuncio russo del fermo.

Il precedente del Crocus City Hall: l’attentato del 22 marzo 2024

Il nuovo caso riporta alla memoria una delle tragedie terroristiche più gravi della storia recente della Russia.

Il 22 marzo 2024, un gruppo di uomini armati attaccò il Crocus City Hall, un grande complesso per concerti situato a Krasnogorsk, nell’area metropolitana di Mosca.

Gli aggressori aprirono il fuoco sui presenti e provocarono un incendio che devastò parte della struttura.

L’attacco causò 145 morti e centinaia di feriti, secondo i bilanci successivamente consolidati.

L’azione venne rivendicata dallo Stato Islamico e attribuita dalle autorità americane alla sua branca attiva nell’area afghana, conosciuta come ISIS-K o Stato Islamico della Provincia del Khorasan.

Come ricostruito da Associated Press, la strage rappresentò uno degli attacchi più devastanti compiuti sul territorio russo negli ultimi decenni.

Un aspetto particolarmente controverso riguardò gli avvertimenti trasmessi dagli Stati Uniti prima dell’attentato.

Il 7 marzo 2024, l’ambasciata americana a Mosca aveva pubblicato un avviso sui possibili piani di estremisti per attaccare grandi raduni, compresi concerti.

Successivamente, Washington confermò di aver comunicato informazioni ai servizi russi attraverso canali ufficiali.

Nonostante gli avvertimenti, il 22 marzo si verificò la strage.

Il precedente ha contribuito a rendere particolarmente sensibile ogni nuova allerta relativa a luoghi pubblici di Mosca.

Washington aveva già indicato un possibile bersaglio nel 2024

Le informazioni diffuse dopo l’attentato del Crocus City Hall mostrarono che la collaborazione antiterrorismo tra Stati Uniti e Russia era stata più dettagliata di quanto inizialmente apparso.

Secondo un’inchiesta del Washington Post pubblicata il 2 aprile 2024, le autorità americane avevano comunicato a Mosca che proprio il Crocus City Hall figurava tra i possibili obiettivi.

La specificità dell’allarme sollevò interrogativi sull’efficacia della risposta preventiva russa.

Il governo di Mosca e le autorità statunitensi fornirono valutazioni differenti sulla qualità e sull’utilità delle informazioni trasmesse.

Il 28 marzo 2024, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby dichiarò che Washington aveva inviato una comunicazione scritta ai servizi russi già il 7 marzo.

Come riferito da Reuters, il messaggio era stato trasmesso utilizzando procedure di collaborazione già consolidate.

Le autorità russe sostennero successivamente che alcune informazioni fossero troppo generiche per individuare preventivamente gli attentatori.

Le divergenze alimentarono un confronto diplomatico sulla responsabilità della mancata prevenzione.

Il caso Tsaritsyno presenta però una differenza sostanziale: questa volta la segnalazione è stata seguita da un intervento preventivo, dalla chiusura del luogo potenzialmente minacciato e dal fermo di una persona sospettata.

Ciò non consente ancora di stabilire se fosse realmente imminente un attentato organizzato, ma mostra una risposta operativa diversa rispetto al tragico precedente del 2024.

L’ipotesi dell’estremismo neonazista: cosa sappiamo realmente?

L’elemento ideologico citato dall’FSB è la presunta iscrizione del minorenne a un canale Telegram neonazista.

Si tratta di un dato che richiede particolare cautela.

La natura del canale non è stata documentata pubblicamente attraverso elementi indipendenti sufficienti per valutarne il contenuto e il ruolo.

Non risultano inoltre conferme dell’esistenza di comunicazioni operative tra il giovane e organizzatori di attentati.

La distinzione è fondamentale perché la radicalizzazione ideologica, la partecipazione a comunità online estremiste e l’organizzazione di un attacco terroristico sono fenomeni differenti.

Possono essere collegati, ma non sono equivalenti.

Un’indagine dovrà verificare se il ragazzo avesse espresso soltanto contenuti minacciosi oppure avesse sviluppato un piano concreto.

Gli investigatori dovranno inoltre chiarire se esistessero contatti con altre persone, la disponibilità di mezzi idonei e un’effettiva preparazione dell’azione violenta.

Nella ricostruzione pubblicata da Meduza viene sottolineata l’assenza di dettagli pubblici sul presunto canale neonazista.

Non sarebbe dunque giustificato attribuire al minorenne l’appartenenza a una specifica organizzazione estremista sulla base delle sole informazioni disponibili.

Il ruolo dei social media nelle indagini sulle minacce terroristiche

La vicenda mette in evidenza il crescente peso delle piattaforme digitali nella prevenzione dei possibili attacchi.

Le comunicazioni pubblicate online possono rappresentare segnali utili quando contengono minacce, riferimenti a luoghi specifici o dichiarazioni di intenzioni violente.

Tuttavia, la loro interpretazione richiede un’attenta valutazione del contesto.

I contenuti possono essere autentici, manipolati, provocatori o pubblicati senza una concreta intenzione di agire.

Nel caso di Tsaritsyno, le autorità russe hanno affermato di aver preso in considerazione fotografie, messaggi e ricerche digitali collegati allo stesso soggetto.

Il confronto tra questi elementi può contribuire a ricostruire le intenzioni di una persona, ma non sostituisce la necessità di prove sull’eventuale preparazione di un reato.

Particolarmente delicata è la presenza di un sospettato minorenne.

Le autorità devono bilanciare le esigenze di sicurezza con le garanzie previste per i minori coinvolti in procedimenti penali.

La mancata diffusione pubblica dell’identità del ragazzo evita inoltre che il suo nome venga associato permanentemente a un’accusa ancora da accertare.

Il Comitato investigativo russo valuta i provvedimenti giudiziari

Il fermo del ragazzo rappresenta soltanto una fase dell’indagine.

Secondo quanto riferito da Reuters il 1° novembre, il Comitato investigativo russo sta valutando quali provvedimenti adottare nei confronti del minorenne.

Non sono stati divulgati dettagli sufficienti per confermare l’esistenza di un’imputazione definitiva.

Non risulta inoltre pubblicamente accertato il possesso di un’arma automatica funzionante o di materiale esplosivo.

La distinzione tra sospetto, fermo, eventuale accusa e condanna rimane essenziale.

Il fatto che un ragazzo sia stato individuato durante un’operazione antiterrorismo non dimostra automaticamente che fosse in grado di realizzare l’attacco ipotizzato.

Per valutare la solidità del caso sarà necessario conoscere gli elementi acquisiti dagli investigatori e le decisioni delle autorità giudiziarie.

Anche la possibile presenza di altri soggetti coinvolti rimane una questione aperta: le fonti attualmente disponibili non consentono di affermare che esistesse una rete organizzata dietro il giovane.

Il significato diplomatico: sicurezza condivisa nonostante le tensioni geopolitiche

Il fermo annunciato dall’FSB assume un valore particolare anche sul piano delle relazioni internazionali.

Russia e Stati Uniti mantengono profondi contrasti sulla guerra in Ucraina, sull’assetto della sicurezza europea e su numerose questioni strategiche.

Nonostante queste divergenze, la collaborazione contro il terrorismo può rappresentare un ambito di interesse comune.

La trasmissione di informazioni su possibili attacchi contro civili dimostra che i canali tecnici tra apparati di sicurezza possono continuare a funzionare anche durante crisi diplomatiche.

Il pubblico ringraziamento rivolto dall’FSB agli Stati Uniti costituisce un segnale significativo di tale collaborazione.

È però opportuno evitare interpretazioni eccessive.

Un’operazione antiterrorismo condivisa non dimostra di per sé un miglioramento generale delle relazioni diplomatiche, né implica accordi politici su altri dossier.

Le eventuali aperture tra Washington e Mosca devono essere valutate separatamente.

Il caso Tsaritsyno mostra soprattutto che la prevenzione di possibili stragi può spingere due Stati rivali a condividere informazioni operative.

Le prossime domande: quale minaccia era realmente in preparazione?

Numerosi aspetti rimangono da chiarire.

La prima questione riguarda la natura dell’eventuale attacco: le autorità non hanno divulgato informazioni conclusive su un progetto operativo, sulle armi disponibili o su una precisa modalità di esecuzione.

La seconda riguarda il ruolo del minorenne, che dovrà essere definito attraverso gli accertamenti giudiziari.

La terza concerne l’origine delle informazioni statunitensi e il modo in cui sono state collegate ai contenuti pubblicati online.

La quarta riguarda l’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti, sulla quale non sono state presentate prove pubbliche definitive.

Infine, resta da stabilire quali elementi abbiano permesso alle autorità russe di ritenere sufficientemente ridotto il rischio da riaprire il parco domenica.

Per il momento, il risultato verificabile è che una segnalazione americana ha contribuito all’attivazione di misure di sicurezza russe, alla chiusura temporanea del complesso di Tsaritsyno e al fermo di un minorenne sospettato di minacce terroristiche.

Mosca evita una possibile tragedia, ma l’inchiesta deve ancora chiarire i fatti

L’allarme lanciato dagli Stati Uniti e la successiva operazione dell’FSB rappresentano un episodio importante nella cooperazione antiterrorismo tra Washington e Mosca.

La segnalazione americana del 31 ottobre ha portato a misure immediate di sicurezza presso uno dei principali complessi culturali della capitale russa.

Il giorno seguente, i servizi di sicurezza hanno annunciato il fermo di un cittadino russo minorenne, collegando il sospetto a contenuti pubblicati su TikTok, fotografie di Tsaritsyno e ricerche digitali su episodi di violenza.

L’FSB ha ringraziato gli Stati Uniti per le informazioni ricevute, un riconoscimento significativo alla luce delle tensioni tra i due Paesi.

Il precedente del Crocus City Hall del marzo 2024 rende questa collaborazione ancora più rilevante, ricordando le conseguenze devastanti che possono derivare da un attentato contro luoghi pubblici affollati.

Resta però fondamentale distinguere la prevenzione di una minaccia ritenuta credibile dalla dimostrazione definitiva dell’esistenza di un attentato imminente.

Le indagini dovranno chiarire se il minorenne avesse realmente predisposto un piano terroristico, quali mezzi fossero a sua disposizione e se esistessero eventuali collegamenti organizzativi.

Per ora, il caso Tsaritsyno rappresenta un esempio di cooperazione preventiva tra servizi di intelligence rivali, ma anche un richiamo alla necessità di accertamenti rigorosi prima di attribuire responsabilità penali.