(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 BENESSERE E PARTECIPAZIONE: SUCCESSO PER L’INIZIATIVA ANSMeS RIETI: “SPORT: STILI DI VITA E SALUTE”
Rieti, 19 settembre 2025
Sabato 13 settembre si è svolto a Rieti un evento di grande valore sociale e sportivo, promosso dall’ANSMeS provinciale nell’ambito del progetto nazionale “Sport: stili di vita e salute”. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di circa 100 persone, ha combinato attività fisica, promozione del benessere e momenti di condivisione collettiva in un contesto di partecipazione attiva e coinvolgente.
I partecipanti, tutti dotati della maglietta realizzata appositamente per l’occasione, hanno percorso la ciclopedonale cittadina partendo dal Clar per poi concludere l’itinerario al Campo di Rugby. Il tragitto non ha rappresentato solo un momento di movimento all’aria aperta, ma anche un’occasione per sensibilizzare sui benefici di uno stile di vita attivo e consapevole.
Durante la giornata, sono state proposte dimostrazioni pratiche di yoga e pilates, due discipline sempre più riconosciute per i loro effetti positivi sulla salute fisica e mentale. Gli operatori presenti hanno inoltre fornito consigli utili su tematiche fondamentali come una corretta alimentazione, l’importanza di un sonno regolare e ristoratore, e l’esercizio fisico come strumento di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. Tutti i momenti dell’evento sono stati vissuti con entusiasmo e partecipazione, segno evidente della riuscita dell’iniziativa, accolta con favore da parte del pubblico presente.
Particolarmente significativa la presenza del Comitato Provinciale ANSMeS di Rieti al completo, guidato da Carlo Frutti e affiancato dall’intero direttivo provinciale. Tra gli ospiti anche Luciano Pistolesi, già Delegato Provinciale del CONI, figura storica dello sport reatino, e Giorgio Bonaldi, intervenuto in rappresentanza del Comitato Regionale ANSMeS del Lazio. La loro partecipazione ha sottolineato il valore istituzionale e territoriale dell’evento, rafforzando il legame tra il mondo associativo, sportivo e la comunità locale.
Fondamentale il contributo dei partner coinvolti, che hanno collaborato attivamente alla buona riuscita della manifestazione: UISP Comitato Territoriale di Rieti, Atletica Sport Terapia di Rieti, l’associazione Rieti Include, Panfilo Assicurazioni e lo Sci Club Leonessa. La sinergia tra realtà associative e sportive del territorio ha permesso di costruire un’iniziativa corale, capace di promuovere valori autentici di inclusione, salute e benessere.
Al termine della giornata, i partecipanti si sono detti soddisfatti dell’esperienza vissuta, non solo per le attività svolte ma anche per l’opportunità di confronto, apprendimento e relazione che l’evento ha saputo offrire. Un successo che conferma l’impegno dell’ANSMeS di Rieti nella diffusione della cultura dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva.
