Close Menu
Trending
venerdì 19 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Benessere e movimento: ripartono ad Altopascio i corsi di attività motoria per i cittadini over 55 | Comunicato stampa e foto

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Comunicato stampa
Benessere e movimento: ripartono ad Altopascio i corsi di attività motoria per i cittadini over 55
Altopascio, 19 settembre 2025 – Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano i corsi di attività motoria per gli over 55 promossi dall’amministrazione D’Ambrosio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche Body Mind e Olympia Gym, nasce con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e salutare, migliorare la salute, la mobilità e il benessere psico-fisico, oltre a promuovere l’aggregazione sociale e creare situazioni di comunità e incontro.
Le iscrizioni sono aperte, fino a esaurimento posti, i moduli sono reperibili all’Ufficio sociale, all’URP e sul sito del Comune di Altopascio al link: HYPERLINK "https://www.comune.altopascio.lu.it/it/news/aperte-iscrizioni-ai-corsi-di-attivita-motoria-per-over-55-anno-2025-2026%2523allegati"https://www.comune.altopascio.lu.it/it/news/aperte-iscrizioni-ai-corsi-di-attivita-motoria-per-over-55-anno-2025-2026#allegati.
I corsi prendono il via lunedì 6 ottobre e proseguiranno fino al 31 maggio 2026. È possibile scegliere tra tre diverse sedi e fasce orarie: il lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 alla palestra della scuola primaria di Spianate, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30 nella palestra di via Marconi ad Altopascio e il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30 al Comitato di Badia Pozzeveri. La quota di partecipazione è di 130 euro per l’intero ciclo di incontri.
I REQUISITI. Possono iscriversi i residenti nel Comune di Altopascio che abbiano compiuto almeno 55 anni e siano in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, comprensivo di elettrocardiogramma. La richiesta per la visita medico-sportiva dovrà essere redatta sulla modulistica relativa all’ASD responsabile del corso scelto.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl