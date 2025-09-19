Benessere e movimento: ripartono ad Altopascio i corsi di attività motoria per i cittadini over 55 | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Comunicato stampa
Benessere e movimento: ripartono ad Altopascio i corsi di attività motoria per i cittadini over 55
Altopascio, 19 settembre 2025 – Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano i corsi di attività motoria per gli over 55 promossi dall’amministrazione D’Ambrosio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche Body Mind e Olympia Gym, nasce con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e salutare, migliorare la salute, la mobilità e il benessere psico-fisico, oltre a promuovere l’aggregazione sociale e creare situazioni di comunità e incontro.
Le iscrizioni sono aperte, fino a esaurimento posti, i moduli sono reperibili all’Ufficio sociale, all’URP e sul sito del Comune di Altopascio al link: HYPERLINK "https://www.comune.altopascio.lu.it/it/news/aperte-iscrizioni-ai-corsi-di-attivita-motoria-per-over-55-anno-2025-2026%2523allegati"https://www.comune.altopascio.lu.it/it/news/aperte-iscrizioni-ai-corsi-di-attivita-motoria-per-over-55-anno-2025-2026#allegati.
I corsi prendono il via lunedì 6 ottobre e proseguiranno fino al 31 maggio 2026. È possibile scegliere tra tre diverse sedi e fasce orarie: il lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 alla palestra della scuola primaria di Spianate, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30 nella palestra di via Marconi ad Altopascio e il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30 al Comitato di Badia Pozzeveri. La quota di partecipazione è di 130 euro per l’intero ciclo di incontri.
I REQUISITI. Possono iscriversi i residenti nel Comune di Altopascio che abbiano compiuto almeno 55 anni e siano in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, comprensivo di elettrocardiogramma. La richiesta per la visita medico-sportiva dovrà essere redatta sulla modulistica relativa all’ASD responsabile del corso scelto.
