Santa Maria Annunziata, lavori alla viabilità esterna in uscita dall’ospedale. Interventi organizzati per fasi

Scritto da Paola Baroni, giovedì 18 settembre 2025
Firenze – Relativamente al completamento dei lavori del Nuovo Ingresso e Nuovo DEA dell’Ospedale, sono state avviate le fasi finali dei lavori che riguardano la sistemazione dell’area esterna sul lato Grassina del Santa Maria Annunziata. Con la sistemazione dell’area esterna, saranno introdotti nei prossimi giorni cambiamenti alla viabilità con una serie di percorsi alternativi, necessari per raggiungere alcuni punti nevralgici del presidio.
La riorganizzazione è dovuta ai lavori per la realizzazione di una rotatoria che servirà tutte le uscite carrabili dell’area: il parcheggio coperto del piano interrato, il piazzale fornitori, il parcheggio dipendenti e la viabilità principale in uscita dal presidio.
Per tutta la durata dei lavori, prevista in circa un mese, la rampa pedonale principale in uscita verso la Palazzina resterà chiusa. Per raggiungere il Serd, il parcheggio riservato a dipendenti e disabili sul lato della Palazzina, nonché la Palazzina stessa, sarà quindi necessario utilizzare percorsi alternativi. Questi percorsi si basano sul riutilizzo della rampa provvisoria di accesso al presidio, situata tra i due corpi dell’edificio.
Per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura dell’area, i lavori saranno svolti in fasi. Dalla prima fase che prevede la posa della canaletta di smaltimento acque piovane in fondo alla rampa pedonale di accesso al presidio, si passerà alla sistemazione delle reti idrauliche nell’area prospiciente l’uscita dall’autorimessa che rimarrà chiusa. Sarà installato un semaforo provvisorio per permettere ingresso e uscita al parcheggio, dall’unico accesso lato DEA. Sarà interessata dai lavori l’area adiacente l’uscita dall’autorimessa verso la rampa per il piazzale fornitori: in questo caso raggiungere la palazzina e il parcheggio dipendenti e disabili, sarà possibile solo transitando per il piazzale fornitori, all’interno del quale sarà creato un percorso dedicato. Sarà poi realizzato il marciapiede di collegamento con il percorso interno della Palazzina. Nelle ultime fasi è prevista la completa asfaltatura dell’area che sarà inaccessibile.
Per regolare la viabilità interna posteriore che collega il parcheggio dipendenti, sarà installato un senso unico alternato.
