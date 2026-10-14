SALIZZONI (Pd): “Rete Ictus del Piemonte – Fare chiarezza sul futuro della piattaforma digitale. Dalla Giunta una risposta incongruente e nessuna certezza sul futuro!

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - 13 ottobre 2026 – Il Consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Salizzoni ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta regionale di fare " piena chiarezza sul futuro della piattaforma digitale utilizzata dalla Rete Ictus piemontese e di garantire la continuità operativa di uno strumento essenziale per la diagnosi e il trattamento tempestivo dell'ictus ischemico acuto" .
"Parliamo di una piattaforma che consente ai professionisti di condividere immagini diagnostiche, elaborare dati clinici e assumere decisioni rapide sui percorsi di cura, compreso l'eventuale trasferimento dei pazienti verso i centri specializzati per la trombectomia meccanica. In una patologia tempo-dipendente come l'ictus, ogni minuto può fare la differenza tra il recupero e una grave disabilità permanente. Nell'agosto scorso è comparso un avviso relativo alla possibile dismissione della piattaforma, successivamente rimosso. Questo, tuttavia, ha alimentato interrogativi sulla continuità del servizio e sulle future scelte organizzative della Regione" spiega il Consigliere Salizzoni .