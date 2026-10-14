Vent’anni del Cinema Teatro di Mirano: anteprima di stagione con “Lu santo jullare Francesco” giovedì 15.10 ore 20.30

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - Giovedì 15 ottobre l'Amministrazione Comunale di Mirano celebra l'anniversario
con un appuntamento speciale fuori abbonamento
ANTEPRIMA DI STAGIONE CON
"LU SANTO JULLARE FRANCESCO"
Alle 20.30 interventi istituzionali, a seguire lo spettacolo che vede in scena Ugo Dighero.
La serata ricorda anche i 100 anni di Dario Fo e gli 800 del Santo di Assisi
La serata sarà introdotta da interventi istituzionali che ripercorreranno la storia del Cinema Teatro di Mirano e ne illustreranno l'attività odierna. Interverranno Tiziano Baggio, Sindaco del Comune di Mirano; Maria Francesca Di Raimondo, Assessora alla Cultura; Gianni Fardin, già Sindaco di Mirano e promotore della realizzazione del Cinema Teatro; per le attività teatrali e dal vivo, Patrizia Boscolo, Vicedirettore di Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale ed Enrico Papa, Direttore Organizzativo de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale; per l'attività cinematografica, Renato Borghero Amministratore di Gestione Dedalo.