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Politica Interna

ROZZANO, MAXI-BLITZ, DE CORATO: «GRAZIE AL DECRETO CAIVANO BIS GOVERNO MELONI CONTRASTA DELINQUENZA CON PIU’ DIVISE»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*

*ROZZANO, MAXI-BLITZ, DE CORATO: «GRAZIE AL DECRETO CAIVANO BIS GOVERNO
MELONI CONTRASTA DELINQUENZA CON PIU' DIVISE».*

*Milano, 13 Ottobre 2026 *– «Apprendo con estrema soddisfazione che nella
serata di ieri, decine di agenti e militari, hanno effettuato un nuovo
maxi-blitz interforze a Rozzano. I veicoli identificati, in totale, sono
stati 98, le persone 323 e c'è stato anche un arresto e una denuncia E'
questa la dimostrazione dell'attenzione che il Governo Meloni sta dando al
contrasto del crimine in maniera serrata e continuativa. Al riguardo,
inoltre, ricordo che il Governo attraverso l'importante Decreto Caivano bis
ha destinato al Comune di Rozzano 22 milioni di euro dal fondo nazionale.
Questi blitz, coordinati dalla Prefettura milanese, stanno diventando ormai
una costante dal forte effetto deterrente nei confronti dei malavitosi.
Un'attività che, però, mi auguro non venga vanificata dall'operato dei
magistrati, troppo spesso accondiscendenti. Spesso, infatti, durante tali
controlli vengono fermate persone con numerosi precedenti penali alle
spalle che, al posto di trovarsi in stato di libertà, dovevano essere in
prigione».

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato.*

(AGENPARL)
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