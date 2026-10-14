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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Bari Pedala: domani a Palazzo della Città la presentazione della decima edizione della manifestazione in programma sabato 17 ottobre

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - DOMANI A PALAZZO DELLA CITTÀ

LA PRESENTAZIONE DELLA DECIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

IN PROGRAMMA SABATO 17 OTTOBRE

Si terrà domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo della Città, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Bari Pedala, la manifestazione organizzata dalla cooperativa Zerobarriere, dall'associazione Terreno e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini in programma sabato prossimo, 17 ottobre.

Giunta alla decima edizione, Bari Pedala promuove la mobilità sostenibile e l'utilizzo della bicicletta come occasione di partecipazione e condivisione degli spazi urbani.

All'incontro con la stampa, accanto agli organizzatori, interverranno l'assessora comunale alla Vivibilità urbana Carla Palone, il comandante del Corpo di Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, il consigliere delegato allo sport Lorenzo Leonetti e i garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, e dei minori, Ludovico Abbaticchio.

(AGENPARL)
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