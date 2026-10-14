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Politica Interna

Piano salute scuole. Piccolotti (Avs): Maggioranza boccia emendamento su vaccini. La destra insegue i no-vax

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - vaccini. La destra insegue i no-vax*

Nonostante la drammatica morte della bimba di Palermo quest'estate a causa
della mancata vaccinazione contro la difterite, oggi durante l'esame della
legge che istituisce il Piano Triennale di prevenzione e promozione della
salute nelle scuole, la maggioranza ha impedito che la sensibilizzazione
sull'importanza delle vaccinazioni fosse inserita tra le finalità del Piano
come chiesto da Avs con uno specifico emendamento. Ancora una volta questa
destra prende posizioni che danneggiano la salute dei nostri bambini per
inseguire le follie antiscientifiche e le fake news no-vax che imperversano
sui social.

Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs.

Considerato che lo stesso provvedimento – prosegue la deputata rossoverde
della Commissione Cultura alla Camera – prevede l'istituzione di una
giornata nazionale in memoria di Umberto Veronesi, è bene ricordare che
egli considerava la vaccinazione uno dei più grandi successi della medicina
moderna, capace di salvare milioni di vite e prevenire malattie gravi, e
che la Fondazione a lui intitolata offre regolarmente approfondimenti utili
a fugare dubbi e sviluppare una corretta cultura della vaccinazione. Il
voto di oggi sull'emendamento è l'ennesimo brutto segnale che viene
mandato, e questo è assurdo oltre che irrispettoso, attraverso una legge
intitolata a un grande medico e un grande scienziato che ha speso la vita –
conclude Piccolotti – per migliorare la vita di milioni di persone.

(AGENPARL)
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