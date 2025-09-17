(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Terra dei fuochi, Cerreto (FdI): Stato e Governo presenti sul territorio
“Nessuna zona grigia in Italia è tollerata e mai lo sarà con il Governo Meloni. La presenza oggi a Caserta del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, dei ministri Piantedosi e Schillaci, del Viceministro Gava, del Commissario Ciciliano, del Commissario Vadalà e del consigliere del ministro Lollobrigida, sen. Giorgio Salvitti, è una dimostrazione di quanto il tema della Terra dei fuochi sia centrale e seguita. Ringrazio tutto il Governo e le strutture territoriali per quanto stanno facendo per quest’area che per troppo tempo è stata vittima di abbandono e rinuncia da parte di chi avrebbe dovuto tutelare ambiente e cittadini. Il cambio di passo deve essere non solo giuridico ma anche culturale, è necessario un cambio di passo locale e nazionale nell’affrontare questo genere di questioni, ed è ciò che sta facendo il Governo Meloni”.
È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
